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ABD'li ünlü aktör Clooney'in vakfı, Rus gazetecilere 'savaş' açıyor
ABD'li ünlü aktör Clooney'in vakfı, Rus gazetecilere 'savaş' açıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de dünyaca ünlü aktör George Clooney ve eşi Amal Clooney tarafından kurulan Clooney Adalet Vakfı, Avrupa'daki Rus gazetecilere yönelik gizli tutuklama emri... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:14+0300
2024-05-31T15:14+0300
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Clooney Adalet Vakfı Docket Projesi Hukuk Direktörü Anna Neistat, Voice of America'ya verdiği demeçte, Avrupa'da çalışan Rus gazetecilerin yakalanmasıyla ilgili planlarını anlattı.Bazı Avrupa ülkelerinin ceza kanunlarında 'savaş propagandası' ile ilgili madde bulunduğunu kaydeden Neistat, bu tür ülkelere Rus gazeteciler hakkında dava açılması için talepte bulunacaklarını söyledi.Neistat, "Savcılar tutuklama emri çıkarabilirler. Eğer bir tutuklama emri çıkarılırsa, her Avrupa ülkesi Europol'ün üyesi olduğundan dolayı, o zaman prensipte bu, Europol düzeyinde bir tutuklama emri haline gelir. Yani teorik olarak herhangi bir Avrupa ülkesindeki Rus gazeteciler tutuklanabilir ve kendilerine karşı ceza davası açılan bir ülkeye iade edilebilir" dedi.Henüz başvuruda bulunmadıklarını söyleyip hangi gazetecilerle ilgili işlem yapılacağını söylemeyi reddeden Neistat, en çok göz önünde bulunan Rus propagandacıların, en ünlü Rus gazetecilerin hedefte olacağını belirtti.Savcılardan tutuklama emri çıkarılan gazetecilerin adlarını gizli tutmalarını da talep edeceklerini söyleyen Neistat, "Biz bu kişilerin böyle bir tutuklama emrinden haberdar olmasını istemiyoruz, tam tersine başka ülkelere gidip orada tutuklanmalarını istiyoruz. Bu yüzden açık bir uyarı almaktansa bu konuda tahminde bulunmalarına izin vermek daha iyidir" ifadelerini kullandı.
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george clooney, amal clooney, george-amal clooney, the clooney foundation for justice (adalet için clooney vakfı), rusya, rus gazeteciler, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, abd, avrupa
george clooney, amal clooney, george-amal clooney, the clooney foundation for justice (adalet için clooney vakfı), rusya, rus gazeteciler, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, abd, avrupa

ABD'li ünlü aktör Clooney'in vakfı, Rus gazetecilere 'savaş' açıyor

15:14 31.05.2024
© AP Photo / Charles SykesAmal and George Clooney arrive at The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala.
Amal and George Clooney arrive at The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Charles Sykes
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ABD'de dünyaca ünlü aktör George Clooney ve eşi Amal Clooney tarafından kurulan Clooney Adalet Vakfı, Avrupa'daki Rus gazetecilere yönelik gizli tutuklama emri çıkarılması için girişimde bulunacaklarını açıkladı.
Clooney Adalet Vakfı Docket Projesi Hukuk Direktörü Anna Neistat, Voice of America'ya verdiği demeçte, Avrupa'da çalışan Rus gazetecilerin yakalanmasıyla ilgili planlarını anlattı.

Bazı Avrupa ülkelerinin ceza kanunlarında 'savaş propagandası' ile ilgili madde bulunduğunu kaydeden Neistat, bu tür ülkelere Rus gazeteciler hakkında dava açılması için talepte bulunacaklarını söyledi.

Neistat, "Savcılar tutuklama emri çıkarabilirler. Eğer bir tutuklama emri çıkarılırsa, her Avrupa ülkesi Europol'ün üyesi olduğundan dolayı, o zaman prensipte bu, Europol düzeyinde bir tutuklama emri haline gelir. Yani teorik olarak herhangi bir Avrupa ülkesindeki Rus gazeteciler tutuklanabilir ve kendilerine karşı ceza davası açılan bir ülkeye iade edilebilir" dedi.

Henüz başvuruda bulunmadıklarını söyleyip hangi gazetecilerle ilgili işlem yapılacağını söylemeyi reddeden Neistat, en çok göz önünde bulunan Rus propagandacıların, en ünlü Rus gazetecilerin hedefte olacağını belirtti.

Savcılardan tutuklama emri çıkarılan gazetecilerin adlarını gizli tutmalarını da talep edeceklerini söyleyen Neistat, "Biz bu kişilerin böyle bir tutuklama emrinden haberdar olmasını istemiyoruz, tam tersine başka ülkelere gidip orada tutuklanmalarını istiyoruz. Bu yüzden açık bir uyarı almaktansa bu konuda tahminde bulunmalarına izin vermek daha iyidir" ifadelerini kullandı.
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