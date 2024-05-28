https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html

Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi

Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T00:16+0300

2024-05-28T00:16+0300

2024-05-28T00:16+0300

dünya

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk

leonid paseçnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084257732_0:37:750:459_1920x0_80_0_0_5aa6b2e41c603e57bfa6f2cac2baa325.png

LHC lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda yangın çıktığını ifade etti.Paseçnik, “Saldırı sonucunda yangın çıktı. Olay yerine Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, kolluk kuvvetleri ve doktorlar hareket etti. Hasar ve can kayıplarına ilişkin bilgiler netleşiyor” açıklamasında bulundu.Paseçnik, durumu bizzat kontrol altında tuttuğunu vurguladı.Dün erken saatlerde Sputnik muhabiri, Lugansk’ta çok sayıda patlamanın meydana geldiğini ve bunların şehrin her yerinden duyulduğunu bildirmişti. Görenler, yangını sosyal ağlarda detay vermeden aktarmıştı.Ukrayna ordusu yasaklı misket bombaları kullanarak Rusya’nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor. ABD’nin en son askeri yardım paketinde yer alan misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukrayna-yasak-dinlemiyor-donetske-yasakli-misket-bombalariyla-saldiri-duzenlendi-1083412473.html

ukrayna

lugansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, leonid paseçnik