Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html
Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T00:16+0300
2024-05-28T00:16+0300
dünya
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lugansk
leonid paseçnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084257732_0:37:750:459_1920x0_80_0_0_5aa6b2e41c603e57bfa6f2cac2baa325.png
LHC lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda yangın çıktığını ifade etti.Paseçnik, “Saldırı sonucunda yangın çıktı. Olay yerine Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, kolluk kuvvetleri ve doktorlar hareket etti. Hasar ve can kayıplarına ilişkin bilgiler netleşiyor” açıklamasında bulundu.Paseçnik, durumu bizzat kontrol altında tuttuğunu vurguladı.Dün erken saatlerde Sputnik muhabiri, Lugansk’ta çok sayıda patlamanın meydana geldiğini ve bunların şehrin her yerinden duyulduğunu bildirmişti. Görenler, yangını sosyal ağlarda detay vermeden aktarmıştı.Ukrayna ordusu yasaklı misket bombaları kullanarak Rusya’nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor. ABD’nin en son askeri yardım paketinde yer alan misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukrayna-yasak-dinlemiyor-donetske-yasakli-misket-bombalariyla-saldiri-duzenlendi-1083412473.html
ukrayna
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084257732_46:0:705:494_1920x0_80_0_0_827d1595b262302a12316c803a9fe393.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, leonid paseçnik
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, leonid paseçnik

Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi

00:16 28.05.2024
Ukrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
Abone ol
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda yangın çıktığını bildirdi.
LHC lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda yangın çıktığını ifade etti.
Paseçnik, “Saldırı sonucunda yangın çıktı. Olay yerine Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, kolluk kuvvetleri ve doktorlar hareket etti. Hasar ve can kayıplarına ilişkin bilgiler netleşiyor” açıklamasında bulundu.
Paseçnik, durumu bizzat kontrol altında tuttuğunu vurguladı.
Dün erken saatlerde Sputnik muhabiri, Lugansk’ta çok sayıda patlamanın meydana geldiğini ve bunların şehrin her yerinden duyulduğunu bildirmişti. Görenler, yangını sosyal ağlarda detay vermeden aktarmıştı.
Ukrayna ordusu yasaklı misket bombaları kullanarak Rusya’nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor. ABD’nin en son askeri yardım paketinde yer alan misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
A Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna yasak dinlemiyor: Donetsk'e yasaklı misket bombalarıyla saldırı düzenlendi
2 Mayıs, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала