https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html
Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T00:16+0300
2024-05-28T00:16+0300
2024-05-28T00:16+0300
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LHC lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda yangın çıktığını ifade etti.Paseçnik, “Saldırı sonucunda yangın çıktı. Olay yerine Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, kolluk kuvvetleri ve doktorlar hareket etti. Hasar ve can kayıplarına ilişkin bilgiler netleşiyor” açıklamasında bulundu.Paseçnik, durumu bizzat kontrol altında tuttuğunu vurguladı.Dün erken saatlerde Sputnik muhabiri, Lugansk’ta çok sayıda patlamanın meydana geldiğini ve bunların şehrin her yerinden duyulduğunu bildirmişti. Görenler, yangını sosyal ağlarda detay vermeden aktarmıştı.Ukrayna ordusu yasaklı misket bombaları kullanarak Rusya’nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor. ABD’nin en son askeri yardım paketinde yer alan misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukrayna-yasak-dinlemiyor-donetske-yasakli-misket-bombalariyla-saldiri-duzenlendi-1083412473.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, leonid paseçnik
Ukrayna ordusu Lugansk’a yasaklı misket bombaları ile füze saldırısı düzenledi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda yangın çıktığını bildirdi.
LHC lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk’a misket bombaları kullanarak füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucunda yangın çıktığını ifade etti.
Paseçnik, “Saldırı sonucunda yangın çıktı. Olay yerine Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, kolluk kuvvetleri ve doktorlar hareket etti. Hasar ve can kayıplarına ilişkin bilgiler netleşiyor” açıklamasında bulundu.
Paseçnik, durumu bizzat kontrol altında tuttuğunu vurguladı.
Dün erken saatlerde Sputnik muhabiri, Lugansk’ta çok sayıda patlamanın meydana geldiğini ve bunların şehrin her yerinden duyulduğunu bildirmişti. Görenler, yangını sosyal ağlarda detay vermeden aktarmıştı.
Ukrayna ordusu yasaklı misket bombaları kullanarak Rusya’nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor. ABD’nin en son askeri yardım paketinde yer alan misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.