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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kediye-burun-estetigi-yapildi-1084311829.html
Kediye burun estetiği yapıldı
Kediye burun estetiği yapıldı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta burun deliklerinin dar olması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 1,5 yaşındaki "Yulaf" isimli kedi, burun operasyonuyla sağlığına kavuştu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T13:40+0300
2024-05-29T13:40+0300
yaşam
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estetik cerrahi
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Ataberk Dursun, Scottish cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle veteriner hekim İbrahim Özmen'e başvurdu.Özmen, yaptığı kontrollerde burun yapısı dar olan kedinin burun operasyonuna karar verdi.Başarılı operasyon geçiren Yulaf, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yulaf'ın operasyonla burun kanallarını genişlettiklerini söyledi.Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Özmen, "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabi ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor." dedi.Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle kliniğe getirildiğini anlatan Özmen, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/en-uzun-yasayan-kedi-cinsi-aciklandi-melez-kediler-safkan-kedilerden-daha-cok-yasiyor-1083654055.html
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kedi, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, hayvan
kedi, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, hayvan

Kediye burun estetiği yapıldı

13:40 29.05.2024
© AA / Serhat ZaferKediye burun estetiği yapıldı
Kediye burun estetiği yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / Serhat Zafer
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Sivas'ta burun deliklerinin dar olması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 1,5 yaşındaki "Yulaf" isimli kedi, burun operasyonuyla sağlığına kavuştu.
Ataberk Dursun, Scottish cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle veteriner hekim İbrahim Özmen'e başvurdu.
Özmen, yaptığı kontrollerde burun yapısı dar olan kedinin burun operasyonuna karar verdi.
Başarılı operasyon geçiren Yulaf, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yulaf'ın operasyonla burun kanallarını genişlettiklerini söyledi.
Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Özmen, "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabi ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor." dedi.
Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle kliniğe getirildiğini anlatan Özmen, şunları kaydetti:
"Bu durum, dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanallarını operasyonla genişlettik. Durumu gayet iyi, biraz ödemi var ve onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı artacak, çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak."
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