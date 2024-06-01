https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-845-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1084413407.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 845 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 845 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinde bin 845 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildiği belirtilirken Ukrayna’nın farklı bölgelerinde... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T14:33+0300
2024-06-01T14:33+0300
2024-06-01T14:32+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri operasyon
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin Rus enerji ve ulaşım tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve deniz konuşlu uzun menzilli hassas silahlarla Ukrayna’nın askeri ve savunma sektörünün faaliyetini sağlayan enerji tesislerine ve Batı yapımı silahın bulunduğu depolara saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Beş karşı saldırısı engellenen Ukrayna ordusu yaklaşık 240 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanın bir karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 450 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek 660’tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı aracı yok etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 330 kadar asker ve ABD yapımı Bradley dahil iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 120’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 45 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.Rus hava savunma güçleri son bir günde 62 insansız hava aracını, 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 3 adet Fransa yapımı Hammer hava bombasını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/estonya-basbakani-kallastan-itiraf-rusya-zafer-kazanirsa-b-planimiz-yok-1084413128.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, insansız hava aracı (iha), himars, bradley
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, insansız hava aracı (iha), himars, bradley
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 845 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinde bin 845 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirildiği belirtilirken Ukrayna’nın farklı bölgelerinde savunma sektörünün faaliyetini sağlayan enerji tesisleri ve silah depoların vurulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin Rus enerji ve ulaşım tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve deniz konuşlu uzun menzilli hassas silahlarla Ukrayna’nın askeri ve savunma sektörünün faaliyetini sağlayan enerji tesislerine ve Batı yapımı silahın bulunduğu depolara saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Beş karşı saldırısı engellenen Ukrayna ordusu yaklaşık 240 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı ve düşmanın bir karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 450 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek 660’tan fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı aracı yok etti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 330 kadar asker ve ABD yapımı Bradley dahil iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak 120’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin aktif eylemleri sonucu düşmanın kaybı 45 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
Rus hava savunma güçleri son bir günde 62 insansız hava aracını, 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 3 adet Fransa yapımı Hammer hava bombasını engelledi.