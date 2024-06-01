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Pentagon Şefi Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
Pentagon Şefi Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
Sputnik Türkiye
Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile konuşmaktan keyif almadığını itiraf eden Pentagon Şefi Lloyd Austin, Çin’le savaş ve çatışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu sözleri Çinli mevkidaşı Dong Jun ile gerçekleştirdiği görüşmeden kısa bir süre sonra geldi.Singapur’daki Shangri-La Dialogue hükümetler arası güvenlik konferansında konuşan Austin, “Onunla her sohbet keyifli bir sohbet olmayacak, ama birbirimizle konuşmaya devam etmemiz önemli” ifadesini kullandı.Washington ve Pekin’in “yanlış hesap ve yanlış anlama” risklerini azaltmak için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Pentagon Şefi, “Bana göre Çin’le savaş ya da çatışma ne yakın ne de kaçınılmaz” diye ekledi.ABD Savunma Bakanı Austin ve Çinli mevkidaşı Dong, Singapur’daki Shangri-La Dialogue konferansı kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, 75 dakika süren görüşmenin “profesyonel ve açık nitelik taşıdığı” ifade edildi. Görüşmede Çin’in Tayvan Boğazı’ndaki son tatbikat, Ukrayna’daki durum ve Kuzey Kore’nin “provokasyonları” ele alındı. Austin’in bu görüşmede, Çin’in Rusya savunma sektörüne verdiği iddia edilen destekten duyulan tedirginliği dile getirdiği aktarıldı. Pentagon Şefi, bu desteğin devam etmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin “yeni tedbirler almak zorunda kalacağını” dile getirdi.
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abd, çin, pentagon, lloyd austin, savaş, tayvan, tayvan boğazı, ukrayna, kuzey kore

Pentagon Şefi Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz

09:08 01.06.2024
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile konuşmaktan keyif almadığını itiraf eden Pentagon Şefi Lloyd Austin, Çin’le savaş ve çatışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu sözleri Çinli mevkidaşı Dong Jun ile gerçekleştirdiği görüşmeden kısa bir süre sonra geldi.
Singapur’daki Shangri-La Dialogue hükümetler arası güvenlik konferansında konuşan Austin, “Onunla her sohbet keyifli bir sohbet olmayacak, ama birbirimizle konuşmaya devam etmemiz önemli” ifadesini kullandı.
Washington ve Pekin’in “yanlış hesap ve yanlış anlama” risklerini azaltmak için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Pentagon Şefi, “Bana göre Çin’le savaş ya da çatışma ne yakın ne de kaçınılmaz” diye ekledi.
ABD Savunma Bakanı Austin ve Çinli mevkidaşı Dong, Singapur’daki Shangri-La Dialogue konferansı kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, 75 dakika süren görüşmenin “profesyonel ve açık nitelik taşıdığı” ifade edildi. Görüşmede Çin’in Tayvan Boğazı’ndaki son tatbikat, Ukrayna’daki durum ve Kuzey Kore’nin “provokasyonları” ele alındı. Austin’in bu görüşmede, Çin’in Rusya savunma sektörüne verdiği iddia edilen destekten duyulan tedirginliği dile getirdiği aktarıldı. Pentagon Şefi, bu desteğin devam etmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin “yeni tedbirler almak zorunda kalacağını” dile getirdi.
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