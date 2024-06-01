https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/netanyahu-hedeflere-ulasincaya-kadar-savas-devam-edecek-1084404460.html

Netanyahu: Hedeflere ulaşıncaya kadar savaş devam edecek

Netanyahu: Hedeflere ulaşıncaya kadar savaş devam edecek

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi’ndeki savaşın devam edeceğini söyledi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T00:24+0300

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israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

esir

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu belirtti.İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve esirlerin durumuna ilişkin değenlendirmelerine yer verildi.Netanyahu'nun, “tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olacağı" ifade edildi.Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze’deki esirlerin en kısa sürede geri getirilmesi için müzakere heyetine genel hatların sunulması talimatı verdiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:Açıklamada, hükümetin esirlerin bir an önce geri getirilmesi konusunda tam birlik içinde olduğu ve bu hedefe ulaşmak için çalıştığına işaret edilerek, “İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor” ifadeleri kullanıldı.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı esirlerin bırakılmasını öngördüğünü açıklamıştı.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hamastan-bidenin-onerilerine-iliskin-aciklama-1084404107.html

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