https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hamastan-bidenin-onerilerine-iliskin-aciklama-1084404107.html
Hamas: Biden’ın önerilerine olumlu bakıyoruz
Hamas: Biden’ın önerilerine olumlu bakıyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas, yaptığı açıklamada, "Biden’ın (Gazze’de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T23:58+0300
2024-05-31T23:58+0300
2024-06-01T00:28+0300
israil- filistin çatışması
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Hamas, "kalıcı ateşkes" temelinde her türlü öneriye olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazır olduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Biden 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptığını açıklamıştıABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-baskani-biden-duyurdu-israilden-hamasa-yeni-teklif-1084401909.html
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Hamas: Biden’ın önerilerine olumlu bakıyoruz
23:58 31.05.2024 (güncellendi: 00:28 01.06.2024)
Hamas, yaptığı açıklamada, "Biden’ın (Gazze’de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hamas, "kalıcı ateşkes" temelinde her türlü öneriye olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazır olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"(ABD Başkanı Joe) Biden’ın (Gazze’de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz."
Biden 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptığını açıklamıştı
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.
Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.
İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.