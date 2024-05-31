https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hamastan-bidenin-onerilerine-iliskin-aciklama-1084404107.html

Hamas: Biden’ın önerilerine olumlu bakıyoruz

Hamas: Biden’ın önerilerine olumlu bakıyoruz

Sputnik Türkiye

Hamas, yaptığı açıklamada, "Biden’ın (Gazze’de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T23:58+0300

2024-05-31T23:58+0300

2024-06-01T00:28+0300

israil- filistin çatışması

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Hamas, "kalıcı ateşkes" temelinde her türlü öneriye olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazır olduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Biden 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi yaptığını açıklamıştıABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-baskani-biden-duyurdu-israilden-hamasa-yeni-teklif-1084401909.html

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