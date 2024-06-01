https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/nato-askeri-komitesi-siber-saldirilar-natonun-5-maddesinin-uygulanmasina-yol-acabilir-1084418744.html

NATO Askeri Komitesi: Siber saldırılar NATO’nun 5. maddesinin uygulanmasına yol açabilir

NATO Askeri Komitesi: Siber saldırılar NATO’nun 5. maddesinin uygulanmasına yol açabilir

Sputnik Türkiye

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO üyelerini hedef alan herhangi bir siber saldırının Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesinin... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T18:27+0300

2024-06-01T18:27+0300

2024-06-01T18:27+0300

dünya

rob bauer

nato

kuzey atlantik antlaşması örgütü

singapur

forum

5. madde

askeri güç

siber saldırı

sibernetik

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Singapur'da düzenlenen ‘Sibernetik Savunma ve Askeri Faaliyetlerin Geleceği’ konulu 2024 Shangri-La Diyalogu forumunda konuşan Bauer, NATO'nun, üye ülkelerden birine yapılacak bir siber saldırının Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesinin uygulanmasına neden olabileceğine karar verdiğini söyledi.Bauer, “NATO'da tüm müttefiklerin ortak kararıyla, bir siber saldırının 5. maddenin uygulanmasına ilişkin karar alma sürecini başlatabileceği konusunda anlaştık. Yani, sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda bir siber saldırı da 5. maddenin uygulanmasına ilişkin tartışmalara ve sonuç olarak daha sonraki prosedürlerin uygulanmasına temel oluşturabilir” ifadelerini kullandı.Bauer ayrıca, bir devletin önemli dijital yapılarına yönelik siber saldırının savaş eylemi olarak kabul edilebilmesi için öncelikle saldırının bilinmeyen ‘özel aktörler’ tarafından değil, bir devlet tarafından gerçekleştirildiğinden emin olmanın gerekli olduğunu kaydetti.NATO’nun 5. maddesi, herhangi bir devletin NATO üyesi ülkelerden birine yönelik saldırısına, ittifakın tüm üyelerinin askeri güç de dahil olmak üzere karşılık vermesini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusyadan-avrupadaki-siber-saldirilarla-ilgili-iddialara-yanit-1083472802.html

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rob bauer, nato, kuzey atlantik antlaşması örgütü, singapur, forum, 5. madde, askeri güç, siber saldırı, sibernetik