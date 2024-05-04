Rusya'dan Avrupa'daki siber saldırılarla ilgili iddialara yanıt

Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen, Rus istihbarat servislerinin Almanya ve Çekya'daki siber saldırılarda parmağı olduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.



Bu tür açıklamaları 'megafon diplomasisi'nin bir başka örneği, propaganda ve Washington'un Rusya'yı tüm ölümcül günahlarla suçlama yönündeki önlenemez arzusunun kanıtı olarak gördüklerini belirten Antonov, "ABD'lilere defalarca şunu söyledik: Herhangi bir şüpheniz varsa, bunlar somut bulgu ve kanıtlarla birlikte resmi kanallar aracılığıyla iletilmelidir" ifadelerini kullandı.



AB ve NATO da, Rusya'yı Almanya ve Çekya'ya siber saldırıda bulunmakla suçlamıştı.



NATO'dan yapılan açıklamada, saldırıların, İttifak'ın demokratik kurumlarını ve ulusal güvenliğini zayıflatmaya yönelik olduğu belirtilerek, "Siber tehdit aktörleri ısrarla İttifak'ın istikrarını bozmaya çalışmaktadır" denmişti.



Müttefiklerin Almanya ve Çekya'ya yönelik saldırıların sorumluluğunun Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) bünyesindeki 'APT28' isimli bir ekibe ait olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, "Müttefikler, aynı tehdit aktörünün Litvanya, Polonya, Slovakya ve İsveç de dahil olmak üzere İttifak genelindeki diğer ulusal devlet kurumlarını, kritik altyapı operatörlerini ve diğer kuruluşları hedef aldığını da endişeyle not etmektedir" ifadesi kullanılmıştı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından üye ülkeler adına yapılan açıklamada da söz konusu saldırılar kınanarak, "Kötü niyetli siber saldırı, Rusya'nın AB ve ötesindeki demokratik kurumları, hükümet kuruluşlarını ve kritik altyapı sağlayıcılarını hedef alarak siber uzayda sorumsuzca davranmaya devam ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulunulmuştu.