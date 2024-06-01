https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/mourinhodan-telefonundaki-en-unlu-kisi-kim-sorusuna-yanit-fenerbahce-baskani-1084423328.html
Mourinho'dan 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna yanıt: 'Fenerbahçe Başkanı'
Mourinho'dan 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna yanıt: 'Fenerbahçe Başkanı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitti. Dev finali yorumlayacak olan Mourinho'nun Rio Ferdinand'a... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T21:42+0300
2024-06-01T21:42+0300
2024-06-01T21:43+0300
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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'ye gitti. NTV'nin aktardığına göre TNT'de dev maçı yorumlayacak olan Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Rio Ferdinand'ın sorularını yanıtladı. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının, Ferdinand'ın sorusuna verdiği cevap sosyal medyada viral oldu. Rio Ferdinand, Mourinho'ya "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" diye sorarken, Portekizli çalıştırıcı bu soruya "Fenerbahçe başkanı" cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-mourinhoyu-duyurdu-1084409592.html
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jose mourinho, telefon, fenerbahçe, şampiyon, uefa şampiyonlar ligi, ingiltere, londra
Mourinho'dan 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna yanıt: 'Fenerbahçe Başkanı'
21:42 01.06.2024 (güncellendi: 21:43 01.06.2024)
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitti. Dev finali yorumlayacak olan Mourinho'nun Rio Ferdinand'a verdiği cevap ise viral oldu. Mourinho, "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" soruna "Fenerbahçe başkanı" cevabını verdi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'ye gitti.
NTV'nin aktardığına
göre TNT'de dev maçı yorumlayacak olan Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Rio Ferdinand'ın sorularını yanıtladı.
Öte yandan Portekizli çalıştırıcının, Ferdinand'ın sorusuna verdiği cevap sosyal medyada viral oldu.
Rio Ferdinand, Mourinho'ya "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" diye sorarken, Portekizli çalıştırıcı bu soruya "Fenerbahçe başkanı" cevabını verdi.