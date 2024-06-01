https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/mourinhodan-telefonundaki-en-unlu-kisi-kim-sorusuna-yanit-fenerbahce-baskani-1084423328.html

Mourinho'dan 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna yanıt: 'Fenerbahçe Başkanı'

Mourinho'dan 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna yanıt: 'Fenerbahçe Başkanı'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitti. Dev finali yorumlayacak olan Mourinho'nun Rio Ferdinand'a... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T21:42+0300

2024-06-01T21:42+0300

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spor

jose mourinho

telefon

fenerbahçe

şampiyon

uefa şampiyonlar ligi

ingiltere

londra

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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İngiltere'ye gitti. NTV'nin aktardığına göre TNT'de dev maçı yorumlayacak olan Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Rio Ferdinand'ın sorularını yanıtladı. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının, Ferdinand'ın sorusuna verdiği cevap sosyal medyada viral oldu. Rio Ferdinand, Mourinho'ya "Telefonundaki en ünlü kişi kim?" diye sorarken, Portekizli çalıştırıcı bu soruya "Fenerbahçe başkanı" cevabını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-mourinhoyu-duyurdu-1084409592.html

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