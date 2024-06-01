https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-mourinhoyu-duyurdu-1084409592.html
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Mourinho'yu duyurdu
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Mourinho'yu duyurdu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T10:20+0300
2024-06-01T10:20+0300
2024-06-01T10:20+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
ali koç
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
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Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Finali birlikte izleyecekler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile bir araya gelecek ve birlikte bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/fenerbahce-kulubu-baskan-adayi-yildirimdan-mourinho-aciklamasi-1084401354.html
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fenerbahçe, jose mourinho, ali koç, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
fenerbahçe, jose mourinho, ali koç, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Mourinho'yu duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Finali birlikte izleyecekler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile bir araya gelecek ve birlikte bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek.