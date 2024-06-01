https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-mourinhoyu-duyurdu-1084409592.html

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Mourinho'yu duyurdu

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Mourinho'yu duyurdu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T10:20+0300

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spor

fenerbahçe

jose mourinho

ali koç

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Finali birlikte izleyecekler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile bir araya gelecek ve birlikte bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/fenerbahce-kulubu-baskan-adayi-yildirimdan-mourinho-aciklamasi-1084401354.html

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fenerbahçe, jose mourinho, ali koç, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)