https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/mourinho-icin-takim-kuruluyor-fenerbahce-yildiz-oyuncu-icin-tum-sartlari-zorlayacak--1084412889.html

Mourinho için takım kuruluyor: 'Fenerbahçe yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak'

Mourinho için takım kuruluyor: 'Fenerbahçe yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Lewandowski'yi takıma katmaya çalıştığı iddia ediliyor. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T13:30+0300

2024-06-01T13:30+0300

2024-06-01T13:36+0300

spor

robert lewandowski

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fenerbahçe

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Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırarak teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, gelecek sezon için transferde büyük oynamaya kararlı olduğu ve ilk hedeflerinin Robert Lewandowski olduğu bildirildi.Ertan Süzgün'ün haberine göre, Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski için transfer görüşmelerine başladı. Ali Koç ve ekibinin, Lewandowski'yi transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.Lewandowski'nin sezon performansı nasıl?Geçen sezon Barcelona formasıyla 49 maça çıkan 35 yaşındaki forvet, 26 gol ve 9 asistle dikkat çekti. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Lewandowski'nin piyasa değeri 15 milyon euro. Delta Varşova altyapısında futbola başlayan oyuncu, kariyerinde Legia Varşova, Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund ve Bayern Münih gibi önemli takımlarda oynadı.Lewandowski kimdir? Varşova doğumlu Robert Lewandowski, santrafor pozisyonunda oynayan ve Polonya milli takımının bir üyesidir. Şu anda La Liga'nın güçlü kulüplerinden Barcelona forması giyen Lewandowski, kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.Lewandowski, kariyerine Znicz Pruszków'da başlayarak, burada Polonya 2. Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Lech Poznań'da Puchar Polski, Polonya Süper Kupası ve Ekstraklasa şampiyonluğu kazandı. Borussia Dortmund'da iki Bundesliga, bir DFB-Pokal ve bir DFL-Supercup kazanan Lewandowski, Bayern Münih'te ise 19 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Son olarak, Barcelona'da La Liga ve Supercopa de España zaferleri yaşadı.Lewandowski, gol krallıkları ve yılın futbolcusu ödülleri ile dikkat çekerken, Bundesliga'da tek maçta 5 gol atma ve en hızlı hat-trick rekorlarını da elinde bulunduruyor. Avrupa'nın büyük liglerinde en hızlı 5 gol atan futbolcu unvanına da sahiptir.

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