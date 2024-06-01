https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/diyarbakirli-taraftar-galatasarayin-24-sampiyonlugunu-aslanlariyla-birlikte-kutladi-1084412678.html
Diyarbakırlı taraftar, Galatasaray’ın 24'üncü şampiyonluğunu aslanlarıyla birlikte kutladı
Diyarbakırlı taraftar, Galatasaray’ın 24'üncü şampiyonluğunu aslanlarıyla birlikte kutladı
Sputnik Türkiye
Kuzey Irak’ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı ’Aslan terbiyecisi’ olarak anılan Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatarasay’ın 24... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T13:20+0300
2024-06-01T13:20+0300
2024-06-01T13:32+0300
spor
galatasaray sk
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aslan
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irak
diyarbakır havalimanı
taraftar
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kutlama
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Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı. Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi. Akbey, “Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.
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galatasaray sk, aslan, aslan, şampiyonluk, irak, diyarbakır havalimanı, taraftar, hayvan, kutlama
galatasaray sk, aslan, aslan, şampiyonluk, irak, diyarbakır havalimanı, taraftar, hayvan, kutlama
Diyarbakırlı taraftar, Galatasaray’ın 24'üncü şampiyonluğunu aslanlarıyla birlikte kutladı
13:20 01.06.2024 (güncellendi: 13:32 01.06.2024)
Kuzey Irak’ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı ’Aslan terbiyecisi’ olarak anılan Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatarasay’ın 24. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.
Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı.
Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi. Akbey, “Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.