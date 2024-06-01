https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/diyarbakirli-taraftar-galatasarayin-24-sampiyonlugunu-aslanlariyla-birlikte-kutladi-1084412678.html

Diyarbakırlı taraftar, Galatasaray’ın 24'üncü şampiyonluğunu aslanlarıyla birlikte kutladı

Diyarbakırlı taraftar, Galatasaray’ın 24'üncü şampiyonluğunu aslanlarıyla birlikte kutladı

Sputnik Türkiye

Kuzey Irak’ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı ’Aslan terbiyecisi’ olarak anılan Diyarbakırlı işadamı Ahmet Akbey, Galatarasay’ın 24... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T13:20+0300

2024-06-01T13:20+0300

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spor

galatasaray sk

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aslan

şampiyonluk

irak

diyarbakır havalimanı

taraftar

hayvan

kutlama

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Aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, Irak’ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğa ulaşmasını beslediği aslanlarıyla kutladı. Akbey, bu sevinci yaşatmalarından dolayı Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarına ve futbolcularına teşekkür ettiğini söyledi. Akbey, “Allah, bir gün nasip eder aslanla birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Tur atıp maç izlemek istiyorum. 24. şampiyonluğumuzu kutluyorum. 25. şampiyonluğu bize yaşatacağınızdan şüphemiz yoktur" diye konuştu.

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galatasaray sk, aslan, aslan, şampiyonluk, irak, diyarbakır havalimanı, taraftar, hayvan, kutlama