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Meteorolojiden Haziran ayı uyarısı: Kavurucu sıcak geliyor, yaşlılara dikkat
Meteorolojiden Haziran ayı uyarısı: Kavurucu sıcak geliyor, yaşlılara dikkat
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T09:29+0300
2024-06-01T09:29+0300
2024-06-01T09:33+0300
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Meterolojiden yapılan açıklamada, Haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı belirtilerek, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin hava, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacak. Hafta sonu mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Muğla’da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/yerlikaya-duyurdu-istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-480-kg-uyusturucu-ele-gecirildi--1084408291.html
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Meteorolojiden Haziran ayı uyarısı: Kavurucu sıcak geliyor, yaşlılara dikkat
09:29 01.06.2024 (güncellendi: 09:33 01.06.2024)
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmininde bulunarak, özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
Meterolojiden yapılan açıklamada, Haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı belirtilerek, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin hava, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacak. Hafta sonu mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Muğla’da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.