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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/macron-gazzedeki-savas-sona-ermeli-1084415369.html
Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli
Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail tarafından Hamas'a sunulan teklifi duyurmasının ardından Gazze'de çatışmaların sonlanması için bir çağrı da Fransa... 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T16:12+0300
2024-06-01T16:12+0300
israil- filistin çatışması
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israil
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israil ordusu (idf)
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gazze
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının aylardır devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması yönünde çalıştığını bildirdi.Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barışa yönelik teklifini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.İlk aşamada İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-baskani-biden-duyurdu-israilden-hamasa-yeni-teklif-1084401909.html
fransa
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fransa, emmanuel macron, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, joe biden, abd

Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

16:12 01.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDFransa Filistin
Fransa Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail tarafından Hamas'a sunulan teklifi duyurmasının ardından Gazze'de çatışmaların sonlanması için bir çağrı da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının aylardır devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması yönünde çalıştığını bildirdi.

Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barışa yönelik teklifini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif
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