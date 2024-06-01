https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/macron-gazzedeki-savas-sona-ermeli-1084415369.html

Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

Macron: Gazze'deki savaş sona ermeli

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail tarafından Hamas'a sunulan teklifi duyurmasının ardından Gazze'de çatışmaların sonlanması için bir çağrı da Fransa... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T16:12+0300

2024-06-01T16:12+0300

2024-06-01T16:12+0300

israil- filistin çatışması

fransa

emmanuel macron

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının aylardır devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.Macron, X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice yaptığı paylaşımlarda, Fransa'nın ortaklarıyla bölgedeki herkes için barışın ve güvenliğin sağlanması yönünde çalıştığını bildirdi.Bölgede iki devletli çözüm ve barış konusunda çalışmak için rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "Gazze'deki savaş sona ermeli. ABD'nin kalıcı barışa yönelik teklifini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.İlk aşamada İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-baskani-biden-duyurdu-israilden-hamasa-yeni-teklif-1084401909.html

fransa

israil

gazze

gazze şeridi

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Sputnik Türkiye

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