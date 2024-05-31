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ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif
ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, İsrail'in 3 aşamalı ateşkes taslağının, 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söyledi.
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ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

21:10 31.05.2024 (güncellendi: 21:12 31.05.2024)
© İHA / SHAWN THEW Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA / SHAWN THEW
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ABD Başkanı Biden, İsrail'in 3 aşamalı ateşkes taslağının, 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söyledi.
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