https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-baskani-biden-duyurdu-israilden-hamasa-yeni-teklif-1084401909.html

ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, İsrail'in 3 aşamalı ateşkes taslağının, 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

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suriye'de ateşkes

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söyledi.

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joe biden, israil-filistin, israil, abd, abd, suriye'de ateşkes, ateşkes