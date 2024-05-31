https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-baskani-biden-duyurdu-israilden-hamasa-yeni-teklif-1084401909.html
ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif
ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, İsrail'in 3 aşamalı ateşkes taslağının, 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T21:10+0300
2024-05-31T21:10+0300
2024-05-31T21:12+0300
dünya
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israil-filistin
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abd
abd
suriye'de ateşkes
ateşkes
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söyledi.
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joe biden, israil-filistin, israil, abd, abd, suriye'de ateşkes, ateşkes
ABD Başkanı Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a yeni teklif
21:10 31.05.2024 (güncellendi: 21:12 31.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Biden, İsrail'in 3 aşamalı ateşkes taslağının, 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söyledi.