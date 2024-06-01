https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/koc-holdingten-yeni-yapi-kredi-aciklamasi-1084408803.html
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması
Sputnik Türkiye
Koç Holding'in, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T09:39+0300
2024-06-01T09:39+0300
2024-06-01T09:40+0300
türkiye
koç holding
yapı kredi
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/06/1050546938_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_daf389ef7de9ea1b3f724c088f2c6e80.jpg
Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışına ilişkin görüşmeler sonlandırıldı.Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/koc-holdingden-yapi-kredi-ile-ilgili-yeni-aciklama-1084079015.html
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koç holding, yapı kredi, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
koç holding, yapı kredi, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
Koç Holding'ten Yapı Kredi açıklaması
09:39 01.06.2024 (güncellendi: 09:40 01.06.2024)
Koç Holding'in, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğu payların satışına yönelik ön görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.
Koç Holding'in Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışına ilişkin görüşmeler sonlandırıldı.
Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası AŞ'de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir."