https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/incirliovada-1-ton-domuz-eti-ele-gecirildi-1084417434.html

Aydın'da domuz eti baskını: 1 ton ele geçirildi

Aydın'da domuz eti baskını: 1 ton ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kesilip paketlenmiş halde 1 ton domuz eti ele geçirdi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T17:40+0300

2024-06-01T17:40+0300

2024-06-01T17:40+0300

türkiye

domuz

domuz eti

jandarma

aydın

aydın

incirliova ziraat odası

incirliova

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe baskın düzenledi.Çiftlikte yapılan kontrolde yaklaşık bin kilogram kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş vaziyette yaban domuzu eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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domuz, domuz eti, jandarma, aydın, aydın, incirliova ziraat odası, incirliova