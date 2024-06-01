https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/incirliovada-1-ton-domuz-eti-ele-gecirildi-1084417434.html
Aydın'da domuz eti baskını: 1 ton ele geçirildi
Aydın'da domuz eti baskını: 1 ton ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kesilip paketlenmiş halde 1 ton domuz eti ele geçirdi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T17:40+0300
2024-06-01T17:40+0300
2024-06-01T17:40+0300
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incirliova ziraat odası
incirliova
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe baskın düzenledi.Çiftlikte yapılan kontrolde yaklaşık bin kilogram kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş vaziyette yaban domuzu eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/5-ayda-yuzde-200-zamlandi-bakanlik-harekete-gecti-fiyatlar-neden-artiyor-1083388159.html
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domuz, domuz eti, jandarma, aydın, aydın, incirliova ziraat odası, incirliova
domuz, domuz eti, jandarma, aydın, aydın, incirliova ziraat odası, incirliova
Aydın'da domuz eti baskını: 1 ton ele geçirildi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kesilip paketlenmiş halde 1 ton domuz eti ele geçirdi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe baskın düzenledi.
Çiftlikte yapılan kontrolde yaklaşık bin kilogram kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş vaziyette yaban domuzu eti ele geçirildi.
Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.