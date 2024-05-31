https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/husiler-kizildenizde-abd-ucak-gemisine-fuze-saldirisi-duzenledi-1084391625.html

Husiler Kızıldeniz’de ABD uçak gemisine füze saldırısı düzenledi

Husiler Kızıldeniz’de ABD uçak gemisine füze saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Yemen’deki Şii hareket Husilerin Siyasi Büro üyesi Hüsam el-Esad, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’ya yönelik düzenlediği ve en az 16 kişinin öldüğü hava... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T16:53+0300

2024-05-31T16:53+0300

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uçak gemisi

füze saldırısı

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Hüsam el-Esad, Sputnik’e açıklamasında, “ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki bazı kasabaları ve sivil hedefleri hedef alan ve çoğunluğu sivil 58’den fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz’deki USS Eisenhower çok sayıda balistik, seyir füzesi ve insansız hava aracıyla vuruldu” ifadesini kullandı.Yemenli yetkili, “Yemen’e garanti edilen misilleme hakkı temelinde ve Gazze Şeridi halkına destek amacıyla” ABD, İngiliz ve İsrail hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetti.ABD ve İngiltere’nin bugün Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik düzenlediği hava saldırılarında en az 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40’tan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca Sana’daki bir radyo istasyonu binası ile limandaki sahil koruma binasının yıkıldığı ve birkaç ticari geminin hasar aldığı belirtilmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan 13 hedefi imha ettiği belirtildi. Açıklamada, bu eylemlerin 'meşru müdafaa' kapsamında yapıldığı bildirildi.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi güçlerinin kontrolünde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-ve-ingiltere-yemenin-baskent-sanaya-6-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-13-olu-1084375252.html

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