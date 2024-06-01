https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahcenin-duyurdugu-jose-mourinhonun-kariyeri-ve-kazandigi-kupalar--1084410331.html

Fenerbahçe'nin duyurduğu Jose Mourinho'nun kariyeri ve kazandığı kupalar

Fenerbahçe'nin duyurduğu Jose Mourinho'nun kariyeri ve kazandığı kupalar

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, ünlü Portekizli teknik direktör Mourinho ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Peki Mourinho kimdir ve nasıl bir kariyere sahip? 01.06.2024, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu.Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Jose Mourinho kimdir? 61 yaşındaki Jose Mourinho, 'The Special One' lakabıyla tanınan ve kazandığı sayısız başarılarla adını futbol tarihine yazdırmış bir teknik direktördür. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştırmıştır.Mourinho'nun kariyeri Jose Mourinho, kupa koleksiyoncusu olarak bilinir ve kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır:Fenerbahçe'ye Transfer SüreciFenerbahçe Başkanı Ali Koç ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile bir araya gelecekler. Görüşme sırasında, Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki anlaşma detayları ele alınacak ve taraflar birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izleyecekler.Bu transfer, Fenerbahçe'nin gelecek sezonda daha büyük başarılara imza atma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Jose Mourinho'nun tecrübesi ve başarısı, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük pozisyonunda güçlü bir etki yaratması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-mourinhoyu-duyurdu-1084409592.html

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