https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahcenin-duyurdugu-jose-mourinhonun-kariyeri-ve-kazandigi-kupalar--1084410331.html
Fenerbahçe'nin duyurduğu Jose Mourinho'nun kariyeri ve kazandığı kupalar
Fenerbahçe'nin duyurduğu Jose Mourinho'nun kariyeri ve kazandığı kupalar
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, ünlü Portekizli teknik direktör Mourinho ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Peki Mourinho kimdir ve nasıl bir kariyere sahip? 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T10:59+0300
2024-06-01T10:59+0300
2024-06-01T11:00+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
portekiz
portekiz milli futbol takımı
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Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu.Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.Jose Mourinho kimdir? 61 yaşındaki Jose Mourinho, 'The Special One' lakabıyla tanınan ve kazandığı sayısız başarılarla adını futbol tarihine yazdırmış bir teknik direktördür. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştırmıştır.Mourinho'nun kariyeri Jose Mourinho, kupa koleksiyoncusu olarak bilinir ve kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır:Fenerbahçe'ye Transfer SüreciFenerbahçe Başkanı Ali Koç ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile bir araya gelecekler. Görüşme sırasında, Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki anlaşma detayları ele alınacak ve taraflar birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izleyecekler.Bu transfer, Fenerbahçe'nin gelecek sezonda daha büyük başarılara imza atma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Jose Mourinho'nun tecrübesi ve başarısı, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük pozisyonunda güçlü bir etki yaratması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/fenerbahce-portekizli-teknik-direktor-mourinhoyu-duyurdu-1084409592.html
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Fenerbahçe'nin duyurduğu Jose Mourinho'nun kariyeri ve kazandığı kupalar
10:59 01.06.2024 (güncellendi: 11:00 01.06.2024)
Fenerbahçe, ünlü Portekizli teknik direktör Mourinho ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Peki Mourinho kimdir ve nasıl bir kariyere sahip?
Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
61 yaşındaki Jose Mourinho, 'The Special One' lakabıyla tanınan ve kazandığı sayısız başarılarla adını futbol tarihine yazdırmış bir teknik direktördür. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştırmıştır.
Jose Mourinho, kupa koleksiyoncusu olarak bilinir ve kariyeri boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır:
UEFA Şampiyonlar Ligi
: Porto (2004), Inter (2010)
UEFA Avrupa Ligi
: Manchester United (2017)
UEFA Avrupa Konferans Ligi
: Roma (2022)
UEFA Kupası
: Porto (2003)
Lig Şampiyonlukları
:Portekiz Ligi
: Porto (2003, 2004)İngiltere Premier Ligi
: Chelsea (2005, 2006, 2015)İtalya Serie A
: Inter (2009, 2010)İspanya La Liga
: Real Madrid (2012)
Ulusal Kupalar
:İngiltere Kupası
: Chelsea (2007)İtalya Kupası
: Inter (2010)İspanya Kupası
: Real Madrid (2011)Portekiz Kupası
: Porto (2003)
Süper Kupa Başarıları
:İngiltere Lig Kupası
: Chelsea (2005, 2007, 2015)İspanya Süper Kupası
: Real Madrid (2012)İtalya Süper Kupası
: Inter (2008)Portekiz Süper Kupası
: Porto (2003)
Fenerbahçe'ye Transfer Süreci
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Jose Mourinho ile bir araya gelecekler. Görüşme sırasında, Mourinho ile Fenerbahçe arasındaki anlaşma detayları ele alınacak ve taraflar birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izleyecekler.
Bu transfer, Fenerbahçe'nin gelecek sezonda daha büyük başarılara imza atma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Jose Mourinho'nun tecrübesi ve başarısı, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük pozisyonunda güçlü bir etki yaratması bekleniyor.