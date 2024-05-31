https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/fenerbahce-kulubu-baskan-adayi-yildirimdan-mourinho-aciklamasi-1084401354.html

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım'dan Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım'dan Mourinho açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, mevcut yönetimin teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaştığı haberlerine ilişkin, "Bana da sordu öbür... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T21:00+0300

2024-05-31T21:00+0300

2024-05-31T21:00+0300

spor

aziz yıldırım

jose mourinho

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

galatasaray

ali koç

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, kongre çalışmaları kapsamında Mersin'deki bir otelde düzenlenen toplantıda kongre üyeleriyle buluştu.Burada konuşan Yıldırım, şampiyonluk hedefiyle aday olduğunu anlatarak, "Şimdi Fenerbahçe raydan çıktı. Fenerbahçe sportif anlamda başarılı olmadığı gibi başka mecralara kaydı. Bilmiyorum görüyor musunuz? Biz çok görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarla bu raydan çıkan vagonu yine raya oturtup devam etmesini sağlayabilmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.Yıldırım, Fenerbahçe taraftarı için şampiyonluk sözü verdiklerini vurgulayarak, yönetim için fazla aday çıkmamasını eleştirdi.Kulübün borçlarına değinen Yıldırım, "Başkanlığım sürecinde 'Borç şu kadardı, bunlar böyle yaptılar.' demeyeceğim, konuşmayacağım. Böyle şeylerle işimiz yok. Başarılı olma mecburiyetindeyiz. Şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olmazsak hepimiz üzüleceğiz. Onun için tek vaadimiz şampiyon olmak, yapmak. Tarih şampiyonları yazar, ikincileri yazmaz" diye konuştu.'Mourinho'ya talip olmuşlar, iyi bir haber'Yıldırım, stadın seyirci kapasitesinin artırılması ve yenilenmesiyle ilgili projesinin detaylarını anlattı.Fenerbahçe yönetiminin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştığına ilişkin haberlere değinen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:'Onun için bana teşekkür etmeniz lazım'Yıldırım, bir katılımcının "Mourinho imzalamış galiba" ifadesi üzerine, yönetime seçilirlerse Mourinho ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:Taşınmazların satılmasına ilişkin maddelere karşı olduklarını dile getiren Yıldırım, altyapılara önem vereceklerini vurguladı.Yıldırım, kendisine yöneltilen "Mourinho kalıbının adamı değil" dediği iddiasının sosyal medyada yer aldığının belirtilmesi üzerine, "Ben konuştum, anlaştım. Bunlar gittiler, bana sinyal verdiler 'İmzalayın.' dedim. Onun için problem yok. Önemli olan Fenerbahçe, önemli olan Fenerbahçe'ye gelmesi. Teklifi yapan kişi, adama niye öyle desin. Böyle saçma şey olur mu?" ifadelerini kullandı.Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için göreve gelmek istediklerini söyledi.Takımı şampiyon yapamamaları halinde birinci sene sonunda olağanüstü kongreye gideceklerini vurgulayan Yıldırım, aday olanı da destekleyeceklerini ifade etti.Yıldırım, takımı çocuklar, gençler ve herkes için şampiyon yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:'Ben kaçacak adam değilim'Yıldırım, söz alan bir kongre üyesinin "Sizi Ali Koç ile el ele görmek isterdim" sözü üzerine, Ali Koç ile fikir ayrılıklarının bulunduğunu belirterek, "Bizim başka ayrılığımız yok. Bir de onun hali ve tavırlarından dolayı ortaya gelen pozisyon var. Kongre oldu. Arabaya bindim, gittim eve. Hiçbir şey yapmadım. Konuşmaya başladılar; 'Kaçtı, gitti'. Ben kaçacak adam değilim. Biz kimseye bağlı değiliz" diye konuştu.Gelecek yıl Türkiye Kupası ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Yıldırım, federasyonun takıma ceza verip vermeyeceğini bilmediğini ifade ederek, "Ceza vermezse her yerde oynayacağız. Her yerde başarıyı, şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız" dedi.Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği Vakfı konusunda da orada güçlü bir başkanlık sisteminin bulunmadığını savunarak, "Önceden Kulüpler Birliğinin ağırlığı vardı, güçlü başkanlar vardı. O ağırlık hem yayıncı kuruluşa hem devletle olan ilişkilere, siyasete hepsine karşı güçle onlara ne istediğini anlatabiliyordun. Şimdi öyle bir şey yok. Kulüpler Birliğinin yapısı çok kötü. İyileşir mi, bilemiyorum. İçeriyi tanımıyorum. Ancak oraya gittiğimizde eğer uygun görürsem devam ederim. Uygun görmezsem gitmem. Onu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.Bir katılımcının, "Eskiden siz elinizi masaya vururdunuz. Şimdi sakin gözüküyorsunuz. Eski Aziz başkanımız olacak değil mi?" sözü üzerine Aziz Yıldırım, elini yumruk yapıp masaya vurdu.Seçim sonucu ne olursa olsun Ali Koç ile el sıkışıp sıkışmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, el sıkmakla bir şey olmayacağını belirtti.Kendisinin bir şey demediğini ancak karşısındakilerin sürekli kendisini tahrik ettiğini anlatan Yıldırım, "Ben yok sayacağım. Bir araya gelmemizin bir faydası yok. Onun için bu konuyu fazla abartmayalım. Bizim fikir ayrılığımız var. Yoksa medeni insanlarız. Gelsin 'Merhaba' desin 'Merhaba' deriz. Yok mu diyeceğiz. Fikir ayrılığı var. Ben 'Mourinho' diyorum, onlar İsmail Kartal. Gittiler hemen Mourinho'ya sarıldılar. Aramızdaki fark bu" ifadelerini kullandı.Bir katılımcının, 6 yıldır Fenerbahçe maçına niçin gitmediğini sorması üzerine Yıldırım, başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye yaptığı çalışmaları anlattı.'Kalbim kırılmış size'Kendisinin yargılanmaması gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, "O stattan giderken beni yuhalamadınız mı? Utanmadınız mı? İçimdekileri dökmüyorum. Oradan giderken, bu kulüp için hapis yattığımda hakim ya da savcısına 'Seni atarız', 'Sen kimsin beni atacak' diyen adamı siz yuhalayarak gönderdiniz. Onun için bana bir şey konuşmaya sizin hiçbir hakkınız yok. Buna rağmen ben kendimi feda ederek geliyorum. Çünkü Fenerbahçe yanlış yola giriyor. Bunu önlemek için geliyorum" diye konuştu.Yuhalama sırasında yaptığı konuşmayı hatırlatan Yıldırım, "Bunlar olmamış gibi elini sık. Elini sıksam ne olacak. Görüntü oluyor. Kalbim kırılmış size. Kalbim kırık. 20 sene yaptıklarımın karşılığı bu mu olmalıydı? Yapılanları insan unutmuyor. Unutmam, öyle bir yapım var" değerlendirmesinde bulundu."Seçildiğinizde Okan Buruk'a bir cevabınız olacak mı?" sorusuna Yıldırım, hiçbir zaman Galatasaray başkanlarına, sporcularına yorum yapmadığını belirterek, "O Fenerbahçe'nin gücüydü." yanıtını verdi.Yıldırım, daha sonra kendisine yöneltilen diğer soruları da cevapladı.Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından yanına gelen taraftarlar ve gençlerin formalarını imzaladı.'Mourinho, Lukaku'yu istiyor'Adana'da da kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, mevcut yönetimin Mourinho ile görüşmesi hakkında, "Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/aziz-yildirim-3-yillik-antrenorum-mourinhodur-1084327403.html

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aziz yıldırım, jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, ali koç