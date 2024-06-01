En değerli Türk 11'i güncellendi: 218 milyon Euro'luk kadro
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenince en değerli Türk futbolculardan oluşan 11'de de değişiklikler meydana geldi. Transfermarkt verilerine göre toplam 218 milyon Euro değerindeki 11'de hangi futbolcular var?
Transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yapılan güncelleme neticesinde Türk futbolculardan oluşan en değerli 11 de değişti.
NTV Spor'un haberine göre Kadroda yer alan futbolcular ve piyasa değerleri şöyle:
Altay Bayındır (Manchester United): 10 milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): 21 milyon Euro
Ozan Kabak (Hoffenheim): 10 milyon Euro
Merih Demiral (Al-Ahli): 18 milyon Euro
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 9 milyon Euro
Orkun Kökçü: (Benfica): 30 milyon Euro
Hakan Çalhanoğlu (Inter): 40 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 17 milyon Euro
Kenan Yıldız (Juventus): 30 milyon Euro
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 15 milyon Euro
Enes Ünal (Bournemouth): 18 milyon Euro