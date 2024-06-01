https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/en-degerli-turk-11i-guncellendi-218-milyon-euroluk-kadro-1084423923.html

En değerli Türk 11'i güncellendi: 218 milyon Euro'luk kadro

En değerli Türk 11'i güncellendi: 218 milyon Euro'luk kadro

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenince en değerli Türk futbolculardan oluşan 11'de de değişiklikler meydana geldi. Transfermarkt... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T22:23+0300

2024-06-01T22:23+0300

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Transfermarkt, futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yapılan güncelleme neticesinde Türk futbolculardan oluşan en değerli 11 de değişti. NTV Spor'un haberine göre Kadroda yer alan futbolcular ve piyasa değerleri şöyle:

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Sputnik Türkiye

türk futbolcuların değeri, en değerli türk futbolcu,