https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ato-baskani-baran-avukat-bulundurma-zorunlulugu-verimsiz-gelir-aktarimina-neden-oluyor-1084422264.html

ATO Başkanı Baran: Avukat bulundurma zorunluluğu verimsiz gelir aktarımına neden oluyor

ATO Başkanı Baran: Avukat bulundurma zorunluluğu verimsiz gelir aktarımına neden oluyor

Sputnik Türkiye

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sermaye tutarı 1 milyon 250 bin liranın üzerinde olan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T20:49+0300

2024-06-01T20:49+0300

2024-06-01T20:49+0300

türkiye

ankara ticaret odası (ato)

ato

gürsel baran

avukat

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Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.Odadan yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı olağan meclis toplantısı ATO Meclis Salonu'nda düzenlendi.Baran, burada yaptığı konuşmada, nitelikli iş gücünün, iş dünyası için artık bir beka meselesi haline geldiğine dikkati çekti.Eğitimi planlayarak insan kaynağının doğru yetiştirilmesinin şart olduğuna işaret eden Baran, "Ülkemizin bütün sektörlerinde gelecek projeksiyonları yapılarak, ihtiyaç duyulan alanlarda meslek eğitimine öncelik verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.'Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu'Sermaye tutarı 1 milyon 250 bin liranın üzerinde olan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu konusuna da değinen Baran, bunu yerine getirmeyen işletmelerin aylık 40 bin lira ceza ödemeleri gerektiğini hatırlattı.Baran, bu durumun Oda üyelerini gereksiz maliyetlerle karşı karşıya bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:- Kamuda Tasarruf ve Verimlilik PaketiBaran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne de değindi.Hükümetin tasarruf tedbirlerini ortaya koymasını, enflasyonla mücadele sürecinin yükünün paylaşılması açısından faydalı bulduklarını ifade eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ato-baskani-barandan-enflasyon-mesaji-bir-yili-gececegini-sanmiyorum-1082957462.html

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ankara ticaret odası (ato), ato, gürsel baran, avukat