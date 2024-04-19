ATO Başkanı Baran'dan enflasyon mesajı: Bir yılı geçeceğini sanmıyorum
© AAAnkara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
© AA
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran "Enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşanıyor ancak bu bir süreç, bir yılı geçeceğini sanmıyorum" dedi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadelede hükümete ve ekonomi yönetimine güvendiklerini belirtti.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odaya bağlı 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesinin organizasyonu ve Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün desteğiyle "Haksız Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
ATO Başkanı Baran, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınından bu yana dünya ekonomisinde dengelerin bozulduğunu ve bu süreçten en fazla yiyecek, içecek sektörünün etkilendiğini bildirdi.
'Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor'
Enflasyonun da fiyatlandırma konusunu gündemin ilk sıralarına taşıdığını, konunun Avrupa Birliği ülkelerinin gündeminde de yer aldığını belirten Baran, "Enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşanıyor ancak bu bir süreç, bir yılı geçeceğini sanmıyorum. Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Hükümetimize, ekonomi yönetimine yürekten güveniyoruz ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.
Kafe ve restoranları boykota ilişkin açıklama
Baran, yiyecek-içecek sektöründe son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin de X hesabından paylaşımda bulundu.
Son dönemde dünyanın en büyük sorunu haline gelen fiyat artışlarına dikkati çeken Baran, "Ülkemizde tüm sektörlerimizi ve ticaretimizi etkiliyor. Hükümetimiz enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor. Enflasyonla mücadelenin bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu dönemde sabırlı olmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Enflasyonla mücadele politikaları konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimize, ekonomi yönetimimize güveniyor ve yürekten destekliyoruz" dedi.
Son dönemde dünyanın en büyük sorunu haline gelen fiyat artışları, ülkemizde tüm sektörlerimizi ve ticaretimizi etkiliyor. Hükümetimiz enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor. Enflasyonla mücadelenin bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu dönemde sabırlı olmamız gerektiğini de…— Gürsel Baran (@GurselBaran) April 19, 2024
'Bu yaklaşım binlerce işletme ve yüzbinlerce çalışanın mağduriyet yaşamasına yol açacaktır'
"Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz, ürünlerin tüketiciye ulaştığı son aşamanın temsilcileri durumundalar" ifadelerini kullanan Baran, şunları söyledi:
"Her sektörde olduğu gibi yiyecek-içecek sektöründe de fırsatçılık yapanlar olabilir. Kötü örnek hiçbir zaman örnek değildir. Ticaret Bakanlığımız da fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürerek, cezai yaptırımlarına devam ediyor. Sosyal medyada yiyecek-içecek sektörüne karşı başlatılan boykot çağrısı, sektördeki işletmelerimizin tümünü töhmet altında bırakarak hem yiyecek-içecek sektörüne hem de ilişkili tüm sektörlere ve ticaretimize zarar verecektir. Ayrıca bu yaklaşım binlerce işletme ve yüzbinlerce çalışanın mağduriyet yaşamasına yol açacaktır. Ticaret hayatı bir bütündür ve fiyat artışlarıyla mücadeleye boykot ile değil ancak birlik ve beraberlik içinde katkı sağlanabilir."