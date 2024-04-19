https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ato-baskani-barandan-enflasyon-mesaji-bir-yili-gececegini-sanmiyorum-1082957462.html

ATO Başkanı Baran'dan enflasyon mesajı: Bir yılı geçeceğini sanmıyorum

ATO Başkanı Baran'dan enflasyon mesajı: Bir yılı geçeceğini sanmıyorum

Sputnik Türkiye

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran "Enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşanıyor ancak bu bir süreç, bir yılı geçeceğini sanmıyorum"... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T21:13+0300

2024-04-19T21:13+0300

2024-04-19T21:13+0300

ekonomi

enflasyon

ato

adana ticaret odası (ato)

ankara ticaret odası (ato)

fahiş fiyat

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadelede hükümete ve ekonomi yönetimine güvendiklerini belirtti.ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odaya bağlı 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesinin organizasyonu ve Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün desteğiyle "Haksız Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. ATO Başkanı Baran, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınından bu yana dünya ekonomisinde dengelerin bozulduğunu ve bu süreçten en fazla yiyecek, içecek sektörünün etkilendiğini bildirdi.'Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor'Enflasyonun da fiyatlandırma konusunu gündemin ilk sıralarına taşıdığını, konunun Avrupa Birliği ülkelerinin gündeminde de yer aldığını belirten Baran, "Enflasyon nedeniyle ticaretin her alanında sıkıntı yaşanıyor ancak bu bir süreç, bir yılı geçeceğini sanmıyorum. Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Hükümetimize, ekonomi yönetimine yürekten güveniyoruz ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.Kafe ve restoranları boykota ilişkin açıklamaBaran, yiyecek-içecek sektöründe son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin de X hesabından paylaşımda bulundu. Son dönemde dünyanın en büyük sorunu haline gelen fiyat artışlarına dikkati çeken Baran, "Ülkemizde tüm sektörlerimizi ve ticaretimizi etkiliyor. Hükümetimiz enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor. Enflasyonla mücadelenin bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu dönemde sabırlı olmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Enflasyonla mücadele politikaları konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimize, ekonomi yönetimimize güveniyor ve yürekten destekliyoruz" dedi. 'Bu yaklaşım binlerce işletme ve yüzbinlerce çalışanın mağduriyet yaşamasına yol açacaktır'"Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz, ürünlerin tüketiciye ulaştığı son aşamanın temsilcileri durumundalar" ifadelerini kullanan Baran, şunları söyledi:

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enflasyon, ato, adana ticaret odası (ato), ankara ticaret odası (ato), fahiş fiyat