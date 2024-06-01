https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/arac-muayenede-kredi-karti-farkina-tepki-adil-bir-hizmet-anlayisiyla-bagdasmiyor-1084420696.html

Araç muayenede kredi kartı farkına tepki: 'Adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor'

Araç muayenede kredi kartı farkına tepki: 'Adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor'

Sputnik Türkiye

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor" dedi. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T19:44+0300

2024-06-01T19:44+0300

2024-06-01T19:44+0300

türkiye

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

araç

araç muayene

tahsilat

kredi kartı

otomobil

minibüs

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan araç muayene ücreti ödemelerinde "kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesinin" adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebildiğini ifade etti.'Kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor'Kartla yapılan ödemelerde "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret alındığını belirten Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:'Ticari araç sahiplerine indirimler sağlanmalı'Palandöken, bu yıl araç muayene ücretlerinin otomobil, minibüs ve kamyonette 1149 liradan 1821 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 586,5 liradan 927,6 liraya yükseltildiğini, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise 2 bin 462,4 lira olduğunu ifade etti.Araç muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların söz konusu ücretleri ödemekte güçlük çektiklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), araç, araç muayene, tahsilat, kredi kartı, otomobil, minibüs