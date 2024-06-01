https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/abdnin-zelenskiy-rejimini-korumak-icin-rusyayla-savasa-girmeyi-goze-almasi-tam-bir-delilik-1084423055.html
‘ABD'nin Zelenskiy rejimini korumak için Rusya'yla savaşa girmeyi göze alması tam bir delilik’
‘ABD'nin Zelenskiy rejimini korumak için Rusya'yla savaşa girmeyi göze alması tam bir delilik’
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı Kennedy, ABD'nin Vladimir Zelenskiy rejimini korumak için Rusya'ya karşı savaşa girmesinin ‘delilik’ olacağını ifade etti. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T21:27+0300
2024-06-01T21:27+0300
2024-06-01T21:26+0300
dünya
robert f. kennedy jr
abd
pentagon
washington
vladimir zelenskiy
ukrayna
atacms füzeleri
moskova
pekin
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ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., sosyal medya platform X’te yaptığı paylaşımda, ABD'nin Vladimir Zelenskiy rejimini korumak için Rusya'ya karşı savaşa girmesinin 'delilik' olacağını belirtti.Kennedy, "Pentagon’a ait bir araştırma, Rusya ile nükleer bir savaşın ilk birkaç dakikasında 90 milyon, sonraki altı ay içinde ise 90 milyon Amerikalının daha öleceğini gösteriyor. Bunlar muhtemelen düşük gösterilen veriler” ifadelerine yer verdi.ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Rusya topraklarındaki hedefleri vurma izni vermesi ve Kiev rejimini ‘korumak’ adına Moskova, Pekin ve Kuzey Kore ile ilişkilerde gerilimi tırmandırmasının tam da böyle bir senaryoya yol açabileceği uyarısında bulunan Kennedy, “Yetişkinleri odaya geri almanın zamanı geldi” ifadesini kullandı.Daha önce, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığı bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Kiev’e Batı silahlarıyla Rusya’daki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken “oynadıkları oyunun” farkında olmaları gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/eski-cia-uzmani-giraldi-bidenin-ukrayna-karari-abdyi-catismanin-icine-cekiyor-1084406678.html
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robert f. kennedy jr, abd, pentagon, washington, vladimir zelenskiy, ukrayna, atacms füzeleri, moskova, pekin, kuzey kore, harkov, vladimir putin
robert f. kennedy jr, abd, pentagon, washington, vladimir zelenskiy, ukrayna, atacms füzeleri, moskova, pekin, kuzey kore, harkov, vladimir putin
‘ABD'nin Zelenskiy rejimini korumak için Rusya'yla savaşa girmeyi göze alması tam bir delilik’
ABD Başkan adayı Kennedy, ABD'nin Vladimir Zelenskiy rejimini korumak için Rusya'ya karşı savaşa girmesinin ‘delilik’ olacağını ifade etti.
ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., sosyal medya platform X’te yaptığı paylaşımda, ABD'nin Vladimir Zelenskiy rejimini korumak için Rusya'ya karşı savaşa girmesinin 'delilik' olacağını belirtti.
Kennedy, "Pentagon’a ait bir araştırma, Rusya ile nükleer bir savaşın ilk birkaç dakikasında 90 milyon, sonraki altı ay içinde ise 90 milyon Amerikalının daha öleceğini gösteriyor. Bunlar muhtemelen düşük gösterilen veriler” ifadelerine yer verdi.
ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Rusya topraklarındaki hedefleri vurma izni vermesi ve Kiev rejimini ‘korumak’ adına Moskova, Pekin ve Kuzey Kore ile ilişkilerde gerilimi tırmandırmasının tam da böyle bir senaryoya yol açabileceği uyarısında bulunan Kennedy, “Yetişkinleri odaya geri almanın zamanı geldi” ifadesini kullandı.
Daha önce, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığı bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Kiev’e Batı silahlarıyla Rusya’daki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken “oynadıkları oyunun” farkında olmaları gerektiğini ifade etmişti.