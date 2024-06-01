https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/abdli-gazeteci-carlson-ukrayna-onumuzdeki-50-yil-sonra-yok-olabilir-1084408919.html

ABD’li gazeteci Carlson: Ukrayna önümüzdeki 50 yıl sonra yok olabilir

ABD’li gazeteci Carlson: Ukrayna önümüzdeki 50 yıl sonra yok olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, ABD’nin ihaneti yüzünden Ukrayna’nın... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T09:50+0300

2024-06-01T09:50+0300

2024-06-01T09:47+0300

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Tucker Carlson, New York’taki 'sus payı' davasında suçlu bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile röportaj yaptı. Röportajın videosu Carlson’un sosyal medya platformu X hesabında paylaşıldı.ABD’li gazeteci, röportaj sırasında, “Onlar artık Ukrayna’daki toprakları yabancı yatırımcılara sattı. Ülkeyi üçüncü dünyadan göçmenlerle dolduracaklar. Ukrayna, 50 yıl sonra yok olacak” ifadesini kullandı.Donald Trump Jr. da mevcut ABD yönetiminin “Ukrayna’da zafer” derken ne kastettiğini anlamadığını itiraf ederek, “Bu ne demek? Söz konusu olan Ukraynalıların ve Rusların, hepsi tamamen yok olana kadar ölümü mü?” diye sordu.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın sadece Batılı müttefiklerinin verdiği para sayesinde varlığını sürdürebildiğini dile getirmişti.

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tucker carlson, donald trump, donald trump jr, ukrayna, ukrayna krizi, abd, viktor orban