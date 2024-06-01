https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/abdli-emekli-albay-ukrayna-odessayi-ve-karadenize-erisimini-kaybedebilir-1084421775.html

ABD’li emekli albay: Ukrayna, Odessa'yı ve Karadeniz'e erişimini kaybedebilir

ABD’li emekli albay: Ukrayna, Odessa'yı ve Karadeniz'e erişimini kaybedebilir

Sputnik Türkiye

ABD’li emekli albay Lawrence Wilkerson, Ukrayna’nın Odessa’yı ve Karadeniz'e erişimini kaybedebileceğini öne sürdü. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T20:28+0300

2024-06-01T20:28+0300

2024-06-01T20:28+0300

ukrayna krizi

lawrence wilkerson

colin powell

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vladimir zelenskiy

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın Özel Kalem Müdürü Lawrence Wilkerson, Dialogue Works adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Odessa ve Karadeniz kıyısı üzerindeki kontrolünü büyük olasılıkla kaybedeceğini söyledi.Wilkerson, “Ben olsam elbette, Odessa'yı ve Karadeniz'e erişim yollarını kurtarmayı düşünürdüm, ama Zelenskiy buraları kaybetmek üzere” dedi.Zelenskiy’in Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu lider olmadığını belirten Wilkerson, “Kiev rejiminin lideri Washington'un baskılarına direnebilirdi ve Ukrayna'dan geriye kalanları korumaya çalışabilirdi. Zelenskiy, şu anda ülkenin ihtiyaç duyduğu kişi değil” diye konuştu.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yılın mayıs ayında 35 binden fazla asker ve 2 bin 700’den fazla askeri teçhizat kaybettiğini belirtmiş, Batılı ülkelerin Şubat 2022'den bu yana Kiev'e 278 milyar dolardan fazla askeri, teknik, mali ve insani yardım sağladığını ve tüm bunların çatışmayı uzatmak ve tırmandırmak için yapıldığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/eski-cia-analisti-rus-ordusu-kiev-ve-odessayi-ele-gecirecek-1083486545.html

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lawrence wilkerson, colin powell, ukrayna, odessa, karadeniz, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, youtube, andrey belousov