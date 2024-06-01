https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/ab-dis-politika-sefi-borrell-cinin-rusyaya-silah-verdigine-dair-kanitimiz-yok-1084410747.html

AB Dış Politika Şefi Borrell: Çin'in Rusya'ya silah verdiğine dair kanıtımız yok

AB Dış Politika Şefi Borrell: Çin'in Rusya'ya silah verdiğine dair kanıtımız yok

Sputnik Türkiye

Londra ve Washington'un Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere silah verdiğini veya vermeye başlamayı planladığını gösteren kanıtlara sahip olduklarını... 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T11:35+0300

2024-06-01T11:35+0300

2024-06-01T11:35+0300

dünya

ab

çin

josep borrell

rusya

ukrayna

ingiltere

grant shapps

silah

silah ihracatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081441330_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_307fa69eebc558c3743753a37dafe739.jpg

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Rusya'ya silah gönderdiğine dair kanıtları bulunmadığını belirtti.Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında açıklama yapan Borrell, "Çin, Rusya'ya silah vermemeyi taahhüt etti ve elimizde böyle bir şeyin gerçekleştiğine dair kanıt yok" dedi.Rus askeri teçhizatında ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde üretilen parçalar kullanıldığını öne süren Borrell, "Dolayısıyla sorun sadece Çin'de değil" diye ekledi.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra ve Washington'un Çin'in Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiğine ya da tedarik etmeye başlayacağına dair 'kanıtlara' sahip olduğunu iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.Shapps'ın iddialarına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Ukrayna'daki çatışmanın üzerine Çin'in değil İngiltere'nin benzin döktüğünü ve Rusya ile Kiev'in iki yıl önce bir anlaşmaya varmasını engelleyenin de Londra olduğunu söylemişti.Wenbin açıklamasında, "İngiliz tarafının ilgili açıklamalarının yakın müttefikleri tarafından bile kabul görmediğini fark ettik. Ukrayna konusunda yangına körükle giden tarafın Çin değil, İngiliz tarafı olduğu unutulmamalıdır" demişti.Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da, Pekin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini, ABD’nin aksine krizin uzamasına katkıda bulunmayacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cin-disisleri-bakanligi-ukraynada-yangina-korukle-giden-taraf-cin-degil-ingiltere-1084125353.html

çin

rusya

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, çin, josep borrell, rusya, ukrayna, ingiltere, grant shapps, silah, silah ihracatı