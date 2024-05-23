https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cin-disisleri-bakanligi-ukraynada-yangina-korukle-giden-taraf-cin-degil-ingiltere-1084125353.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da yangına körükle giden taraf Çin değil, İngiltere
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da yangına körükle giden taraf Çin değil, İngiltere
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmaya körükle giden tarafın İngiltere olduğunu belirterek Rusya'nın Kiev ile... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T11:57+0300
2024-05-23T11:57+0300
2024-05-23T11:57+0300
ukrayna krizi
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wang wenbin
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın üzerine Çin'in değil İngiltere'nin benzin döktüğünü ve Rusya ile Kiev'in iki yıl önce bir anlaşmaya varmasını engelleyenin de Londra olduğunu söyledi.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra ve Washington'un Çin'in Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiğine ya da tedarik etmeye başlayacağına dair 'kanıtlara' sahip olduğunu iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.Wenbin açıklamasında, "İngiliz tarafının ilgili açıklamalarının yakın müttefikleri tarafından bile kabul görmediğini fark ettik. Ukrayna konusunda yangına körükle giden tarafın Çin değil, İngiliz tarafı olduğu unutulmamalıdır" dedi.Çinli diplomat konuşmasında, 'Rusya ve Ukrayna'nın iki yıl önce çatışmayı sona erdirme konusunda bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarına dair haberler olduğunu ve çatışmanın bugüne kadar sürmesinin tam da İngiltere ve diğer tarafların engellemeleri yüzünden olduğunu' sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cin-ukraynadaki-catismanin-taraflarindan-hicbirine-silah-teslim-etmedik-1084030408.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, çin dışişleri bakanlığı, ingiltere, rusya, ukrayna
çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, çin dışişleri bakanlığı, ingiltere, rusya, ukrayna
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da yangına körükle giden taraf Çin değil, İngiltere
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmaya körükle giden tarafın İngiltere olduğunu belirterek Rusya'nın Kiev ile anlaşmaya varmasını engelleyenin de İngiltere olduğunu vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın üzerine Çin'in değil İngiltere'nin benzin döktüğünü ve Rusya ile Kiev'in iki yıl önce bir anlaşmaya varmasını engelleyenin de Londra olduğunu söyledi.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra ve Washington'un Çin'in Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiğine ya da tedarik etmeye başlayacağına dair 'kanıtlara' sahip olduğunu iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.
Wenbin açıklamasında, "İngiliz tarafının ilgili açıklamalarının yakın müttefikleri tarafından bile kabul görmediğini fark ettik. Ukrayna konusunda yangına körükle giden tarafın Çin değil, İngiliz tarafı olduğu unutulmamalıdır" dedi.
Çinli diplomat konuşmasında, 'Rusya ve Ukrayna'nın iki yıl önce çatışmayı sona erdirme konusunda bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarına dair haberler olduğunu ve çatışmanın bugüne kadar sürmesinin tam da İngiltere ve diğer tarafların engellemeleri yüzünden olduğunu' sözlerine ekledi.