https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cin-disisleri-bakanligi-ukraynada-yangina-korukle-giden-taraf-cin-degil-ingiltere-1084125353.html

Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da yangına körükle giden taraf Çin değil, İngiltere

Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da yangına körükle giden taraf Çin değil, İngiltere

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmaya körükle giden tarafın İngiltere olduğunu belirterek Rusya'nın Kiev ile... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T11:57+0300

2024-05-23T11:57+0300

2024-05-23T11:57+0300

ukrayna krizi

çin

çin halk cumhuriyeti

wang wenbin

çin dışişleri bakanlığı

ingiltere

rusya

ukrayna

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın üzerine Çin'in değil İngiltere'nin benzin döktüğünü ve Rusya ile Kiev'in iki yıl önce bir anlaşmaya varmasını engelleyenin de Londra olduğunu söyledi.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra ve Washington'un Çin'in Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiğine ya da tedarik etmeye başlayacağına dair 'kanıtlara' sahip olduğunu iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.Wenbin açıklamasında, "İngiliz tarafının ilgili açıklamalarının yakın müttefikleri tarafından bile kabul görmediğini fark ettik. Ukrayna konusunda yangına körükle giden tarafın Çin değil, İngiliz tarafı olduğu unutulmamalıdır" dedi.Çinli diplomat konuşmasında, 'Rusya ve Ukrayna'nın iki yıl önce çatışmayı sona erdirme konusunda bir anlaşmaya varmaya yakın olduklarına dair haberler olduğunu ve çatışmanın bugüne kadar sürmesinin tam da İngiltere ve diğer tarafların engellemeleri yüzünden olduğunu' sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cin-ukraynadaki-catismanin-taraflarindan-hicbirine-silah-teslim-etmedik-1084030408.html

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