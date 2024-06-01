https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/3-ay-pes-pese-sadece-asgari-odeme-yapilan-kartlarin-kapatilacagi-iddiasina-iliskin-aciklama-1084422871.html
'3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı' iddiasına ilişkin açıklama
'3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı' iddiasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı" iddiasını yalanladı. 01.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-01T21:13+0300
2024-06-01T21:13+0300
2024-06-01T21:38+0300
asgari ücret
ödeme
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.
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3 ay peş peşe "asgari ödeme" yapılan kartlar kapatılacak mı?
3 ay peş peşe "asgari ödeme" yapılan kartlar kapatılacak mı?
'3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı' iddiasına ilişkin açıklama
21:13 01.06.2024 (güncellendi: 21:38 01.06.2024)
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı" iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.
Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir."
Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.