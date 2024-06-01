https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/3-ay-pes-pese-sadece-asgari-odeme-yapilan-kartlarin-kapatilacagi-iddiasina-iliskin-aciklama-1084422871.html

'3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı' iddiasına ilişkin açıklama

'3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) , "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı" iddiasını yalanladı. 01.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-01T21:13+0300

2024-06-01T21:13+0300

2024-06-01T21:38+0300

asgari ücret

ödeme

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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3 ay peş peşe "asgari ödeme" yapılan kartlar kapatılacak mı?