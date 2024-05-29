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Yürürlüğe girdi: 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak
Yürürlüğe girdi: 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak
Sputnik Türkiye
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T11:33+0300
2024-05-29T11:33+0300
türkiye
fahiş fiyat
türkiye
ekonomi
ticaret bakanlığı
tüketici
tüketici
tüketici mahkemesi
denetim
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Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 23 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezasıFahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Buna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamamasına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.Ticaret Bakanlığı, bu hükme bir takvim yılı içinde en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya yetkili olacak.Satış sonrası servis hizmetleriTüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki "ceza hükümleri" başlığı "yaptırım hükümleri" olarak değişti.Kanun ile malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 liraya, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçıların, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1 milyon 115 bin lira, Ticaret Bakanlığınca oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi durumunda her bir servis istasyonu için 18 bin lira, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmayan özel servis istasyonları hakkında 18 bin lira, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin lira idari para cezası uygulanacak.Yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2 bin 200 lira idari para cezası verilecek. Aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleşmesi halinde Reklam Kurulu, içeriğin çıkarılması için ilgili internet sayfasındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden, elektronik olarak iletişim kurulabilecek araçlar ile bildirimde bulunulmasına, bu bildirime rağmen 24 saat içinde içeriğin çıkarılmaması halinde erişimin engellenmesine karar verebilecek.Erişimin engellenmesi kararı esas olarak aykırılığın gerçekleştiği içerikle sınırlı olarak verilecek. Ancak teknik olarak aykırılığa ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla aykırılığın önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.Lisanslı depoculuk düzenlemesiTarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılan değişiklikle de lisansı askıya alınan işletmeler, askıda kalınan günler için depo kira ücreti talep edemeyecek. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün lisanslı depolarda depolanan ürünleri için tahakkuk eden ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri askı süresi boyunca ödenmeyecek. Bu değişiklik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/fahis-fiyat-ve-stokculuk-cezalarinin-artirilmasini-iceren-kanun-teklifi-yasalasti-1084150545.html
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fahiş fiyat, türkiye, ekonomi, ticaret bakanlığı, tüketici, tüketici, tüketici mahkemesi, denetim, enflasyon, resmi gazete, stokçuluk
fahiş fiyat, türkiye, ekonomi, ticaret bakanlığı, tüketici, tüketici, tüketici mahkemesi, denetim, enflasyon, resmi gazete, stokçuluk

Yürürlüğe girdi: 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak

11:33 29.05.2024
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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 23 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Buna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamamasına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.
Ticaret Bakanlığı, bu hükme bir takvim yılı içinde en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya yetkili olacak.

Satış sonrası servis hizmetleri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki "ceza hükümleri" başlığı "yaptırım hükümleri" olarak değişti.
Kanun ile malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 liraya, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçıların, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1 milyon 115 bin lira, Ticaret Bakanlığınca oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi durumunda her bir servis istasyonu için 18 bin lira, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmayan özel servis istasyonları hakkında 18 bin lira, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2 bin 200 lira idari para cezası verilecek. Aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleşmesi halinde Reklam Kurulu, içeriğin çıkarılması için ilgili internet sayfasındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden, elektronik olarak iletişim kurulabilecek araçlar ile bildirimde bulunulmasına, bu bildirime rağmen 24 saat içinde içeriğin çıkarılmaması halinde erişimin engellenmesine karar verebilecek.
Erişimin engellenmesi kararı esas olarak aykırılığın gerçekleştiği içerikle sınırlı olarak verilecek. Ancak teknik olarak aykırılığa ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla aykırılığın önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Lisanslı depoculuk düzenlemesi

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılan değişiklikle de lisansı askıya alınan işletmeler, askıda kalınan günler için depo kira ücreti talep edemeyecek. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün lisanslı depolarda depolanan ürünleri için tahakkuk eden ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri askı süresi boyunca ödenmeyecek. Bu değişiklik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
TÜRKİYE
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı
23 Mayıs, 23:15
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