https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/zonguldakta-universite-ogrencisi-yurtta-olu-bulundu-1084370451.html

Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T01:26+0300

2024-05-31T01:26+0300

2024-05-31T01:26+0300

zonguldak

bülent ecevit üniversitesi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki D.K., kaldığı yurtta tuvalete gitti.D.K'nin uzun süre buradan çıkmaması üzerine arkadaşı durumu yurt görevlilerine bildirdi.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K'nin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından D.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Öte yandan epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/antalyada-universite-ogrencisi-yurttaki-odasinda-olu-bulundu-1084295407.html

zonguldak

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zonguldak, bülent ecevit üniversitesi