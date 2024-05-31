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Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T01:26+0300
2024-05-31T01:26+0300
zonguldak
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki D.K., kaldığı yurtta tuvalete gitti.D.K'nin uzun süre buradan çıkmaması üzerine arkadaşı durumu yurt görevlilerine bildirdi.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K'nin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından D.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Öte yandan epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/antalyada-universite-ogrencisi-yurttaki-odasinda-olu-bulundu-1084295407.html
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zonguldak, bülent ecevit üniversitesi
zonguldak, bülent ecevit üniversitesi

Zonguldak'ta üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

01:26 31.05.2024
© İHA / BURAK CANZonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç; kaldığı yurtta ölü bulundu.
Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç; kaldığı yurtta ölü bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA / BURAK CAN
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki D.K., kaldığı yurtta tuvalete gitti.
D.K'nin uzun süre buradan çıkmaması üzerine arkadaşı durumu yurt görevlilerine bildirdi.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K'nin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından D.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.
Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Siirt ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
29 Mayıs, 01:17
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