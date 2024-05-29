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Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D. akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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alanya, antalya, yurt, üniversite, öğrenci, öğrenci yurdu

Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu

01:17 29.05.2024
© AA / Fecri BarlıkSiirt ambulans
Siirt ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / Fecri Barlık
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Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.
Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D. akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
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