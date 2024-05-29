https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/antalyada-universite-ogrencisi-yurttaki-odasinda-olu-bulundu-1084295407.html
Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu. 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T01:17+0300
2024-05-29T01:17+0300
2024-05-29T01:17+0300
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Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D. akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ogretmenler-is-birakma-karari-almisti-10-mayis-cuma-okullar-tatil-mi-1083626586.html
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alanya, antalya, yurt, üniversite, öğrenci, öğrenci yurdu
alanya, antalya, yurt, üniversite, öğrenci, öğrenci yurdu
Antalya'da üniversite öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu.
Antalya'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D. akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D'yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.
Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
C.D'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.