https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/yazar-azra-kohenin-filistinli-cocuklar-icin-sozlerine-buyuk-tepki-bebekler-oluyor-savunmaya-bak-1084338078.html

Yazar Azra Kohen'in Filistinli çocuklar için sözlerine büyük tepki: 'Bebekler ölüyor savunmaya bak'

Yazar Azra Kohen'in Filistinli çocuklar için sözlerine büyük tepki: 'Bebekler ölüyor savunmaya bak'

Sputnik Türkiye

Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur gibi oyuncuların başrollerini otnadığı Fi dizisinin kitap serisinin yazarı olarak tanınan Azra Kohen'in son... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T11:08+0300

2024-05-30T11:08+0300

2024-05-30T11:08+0300

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İsrail'in Refah'ta binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam gibi saldırılarının yankıları tüm dünyada büyük tepki toplamayı sürdürürken, yazar Azra Kohen'in Filistinlileri hedef alan sözleri sosyal medyada infiale neden oldu.'Çocukları bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çeken herkes yok olsun'Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.Kohen'in sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımı şöyle:Kohen'in paylaşımlarına sosyal medyada infiale neden olurken tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda kişi Kohen'in sınır dışı edilmesi gerektiğini söyleyerek İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrıda bulundu.'Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar yok olmalarını istiyorum'Kohen, eski bir paylaşımında da şu açıklamayı yapmıştı:Azra Kohen kimdir?İlk kitabı olan Fi Akilah mahlası ile yayımlandıktan sonra, ikinci ve üçüncü kitabı Çi ile Pi Akilah Azra Kohen adıyla yayımlandı. Fi, Çi, Pi üçlemesinden sonra 2017 yılında fantastik gerçekçilik türünde Aeden ve 2019 yılında tarih içeriği ile yine best-seller (en çok satan) olmuştur. Fi, Çi, Pi üçlemesiyle İtalyan listesinde 6 numaraya çıkan ilk ve tek Türk yazardır.Azra Kohen nereli?1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi.Azra Kohen kitaplarıAzra Kohen eşi ve çocukları2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır.Eğitimiİstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde devam etti. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cinden-alisilmadik-cikis-tam-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulmasini-destekliyoruz-1084333274.html

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