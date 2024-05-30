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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Smart trade coin' isimli kripto platformuna operasyon
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/yazar-azra-kohenin-filistinli-cocuklar-icin-sozlerine-buyuk-tepki-bebekler-oluyor-savunmaya-bak-1084338078.html
Yazar Azra Kohen'in Filistinli çocuklar için sözlerine büyük tepki: 'Bebekler ölüyor savunmaya bak'
Yazar Azra Kohen'in Filistinli çocuklar için sözlerine büyük tepki: 'Bebekler ölüyor savunmaya bak'
Sputnik Türkiye
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur gibi oyuncuların başrollerini otnadığı Fi dizisinin kitap serisinin yazarı olarak tanınan Azra Kohen'in son... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:08+0300
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İsrail'in Refah'ta binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam gibi saldırılarının yankıları tüm dünyada büyük tepki toplamayı sürdürürken, yazar Azra Kohen'in Filistinlileri hedef alan sözleri sosyal medyada infiale neden oldu.'Çocukları bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çeken herkes yok olsun'Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.Kohen'in sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımı şöyle:Kohen'in paylaşımlarına sosyal medyada infiale neden olurken tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda kişi Kohen'in sınır dışı edilmesi gerektiğini söyleyerek İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrıda bulundu.'Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar yok olmalarını istiyorum'Kohen, eski bir paylaşımında da şu açıklamayı yapmıştı:Azra Kohen kimdir?İlk kitabı olan Fi Akilah mahlası ile yayımlandıktan sonra, ikinci ve üçüncü kitabı Çi ile Pi Akilah Azra Kohen adıyla yayımlandı. Fi, Çi, Pi üçlemesinden sonra 2017 yılında fantastik gerçekçilik türünde Aeden ve 2019 yılında tarih içeriği ile yine best-seller (en çok satan) olmuştur. Fi, Çi, Pi üçlemesiyle İtalyan listesinde 6 numaraya çıkan ilk ve tek Türk yazardır.Azra Kohen nereli?1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi.Azra Kohen kitaplarıAzra Kohen eşi ve çocukları2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır.Eğitimiİstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde devam etti. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cinden-alisilmadik-cikis-tam-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulmasini-destekliyoruz-1084333274.html
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Yazar Azra Kohen'in Filistinli çocuklar için sözlerine büyük tepki: 'Bebekler ölüyor savunmaya bak'

11:08 30.05.2024
© Fotoğraf : YouTubeAzra Kohen
Azra Kohen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur gibi oyuncuların başrollerini otnadığı Fi dizisinin kitap serisinin yazarı olarak tanınan Azra Kohen'in son açıklamaları büyük tepki topladı. Refah'taki çadır saldırısından sonra Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'bilerek götürdüğünü' söylemişti. Peki, Azra Kohen kimdir, nereli?
İsrail'in Refah'ta binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam gibi saldırılarının yankıları tüm dünyada büyük tepki toplamayı sürdürürken, yazar Azra Kohen'in Filistinlileri hedef alan sözleri sosyal medyada infiale neden oldu.

'Çocukları bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çeken herkes yok olsun'

Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.
Kohen'in sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımı şöyle:

"Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Defalarca. Bir daha söyleyeyim: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için... İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

Kohen'in paylaşımlarına sosyal medyada infiale neden olurken tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda kişi Kohen'in sınır dışı edilmesi gerektiğini söyleyerek İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek çağrıda bulundu.

'Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar yok olmalarını istiyorum'

Kohen, eski bir paylaşımında da şu açıklamayı yapmıştı:
"Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..."

Azra Kohen kimdir?

İlk kitabı olan Fi Akilah mahlası ile yayımlandıktan sonra, ikinci ve üçüncü kitabı Çi ile Pi Akilah Azra Kohen adıyla yayımlandı. Fi, Çi, Pi üçlemesinden sonra 2017 yılında fantastik gerçekçilik türünde Aeden ve 2019 yılında tarih içeriği ile yine best-seller (en çok satan) olmuştur. Fi, Çi, Pi üçlemesiyle İtalyan listesinde 6 numaraya çıkan ilk ve tek Türk yazardır.

Azra Kohen nereli?

1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Azra Kohen kitapları

Fi
Çi
Pi
Aeden
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Azra Kohen eşi ve çocukları

2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır.

Eğitimi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde devam etti. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.
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