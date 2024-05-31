https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/disisleri-bakani-hakan-fidan-cine-gidiyor-1084382695.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gidiyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihleri... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T12:44+0300

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türkiye

hakan fidan

çin

ziyaret

dışişleri bakanı

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Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.

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hakan fidan, çin, ziyaret, dışişleri bakanı