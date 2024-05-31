https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/disisleri-bakani-hakan-fidan-cine-gidiyor-1084382695.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gidiyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihleri... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T12:44+0300
2024-05-31T12:44+0300
2024-05-31T12:44+0300
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hakan fidan
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ziyaret
dışişleri bakanı
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Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.
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hakan fidan, çin, ziyaret, dışişleri bakanı
hakan fidan, çin, ziyaret, dışişleri bakanı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.
Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.