https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/fbi-baskin-sirasinda-trumpi-oldurmek-mi-istedi-1084078231.html
FBI, baskın sırasında Trump’ı öldürmek mi istedi?
FBI, baskın sırasında Trump’ı öldürmek mi istedi?
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski Başkan Donald Trump’ı, iki yıl önce... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T08:59+0300
2024-05-22T08:59+0300
2024-05-22T09:06+0300
dünya
donald trump
federal soruşturma bürosu (fbi)
baskın
joe biden
marjorie greene
kongre
abd temsilciler meclisi
cumhuriyetçi parti
silah
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Greene, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Ağustos 2022’de eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesine düzenlenen baskın sırasında FBI ajanlarının üzerinde silah bulunduğu ve ajanların silah kullanma yetkisine sahip olduğu yönündeki haberi değerlendirdi.Kongre üyesi, “(ABD Başkanı Joe) Biden’in Adalet Bakanlığı ve FBI, Başkan Trump’ı öldürmeyi planlıyordu ve buna yeşil ışık yaktılar. Cumhuriyetçiler bu konuda ne yapacak?” diye yazdı.FBI ajanlarının, Mar-A-Lago malikanesine baskın sırasında silah kullanma yetkisine sahip olduğu yönündeki habere tepki verenlerden biri de Trump’ın kendisi oldu.Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut Başkan Joe Biden’ı suçlayarak şunu yazdı:Öte yandan FBI, baskın ve arama sırasında ajanlara silah kullanma yetkisinin verilmesinin standart protokol olduğunu kaydetti. Sputnik’in konuyla ilgili yönelttiği soruya bürodan gelen cevapta, “FBI bu arama sırasında standart protokolü izledi. Bunu tüm arama emirlerinde yapıyoruz. Bu protokol, ölümcül güç kullanımını sınırlamaya yönelik standart kuralları da içeriyor” ifadesine yer verildi.FBI ajanları, Trump’ın Beyaz Saray’daki görevi sırasında gizli bilgileri yasadışı olarak Florida’daki ikametgahına götürmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ağustos 2022’de Mar-A-Lago malikanesine baskın düzenleyerek arama inceleme çalışmalarını gerçekleştirmişti. Baskın sırasında Trump’ın malikânede olmadığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-fransa-ukraynaya-asker-gonderirse-cevabimiz-sadece-siyasi-olmayacak-1084077330.html
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donald trump, federal soruşturma bürosu (fbi), baskın, joe biden, marjorie greene, kongre, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçi parti, silah
FBI, baskın sırasında Trump’ı öldürmek mi istedi?
08:59 22.05.2024 (güncellendi: 09:06 22.05.2024)
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski Başkan Donald Trump’ı, iki yıl önce Florida’daki Mar-A-Lago malikanesine düzenlediği baskın sırada öldürmeyi planladığını ileri sürdü.
Greene, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Ağustos 2022’de eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesine düzenlenen baskın sırasında FBI ajanlarının üzerinde silah bulunduğu ve ajanların silah kullanma yetkisine sahip olduğu yönündeki haberi değerlendirdi.
Kongre üyesi, “(ABD Başkanı Joe) Biden’in Adalet Bakanlığı ve FBI, Başkan Trump’ı öldürmeyi planlıyordu ve buna yeşil ışık yaktılar. Cumhuriyetçiler bu konuda ne yapacak?” diye yazdı.
FBI ajanlarının, Mar-A-Lago malikanesine baskın sırasında silah kullanma yetkisine sahip olduğu yönündeki habere tepki verenlerden biri de Trump’ın kendisi oldu.
Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut Başkan Joe Biden’ı suçlayarak şunu yazdı:
Artık Joe Biden'ın demokrasi için büyük bir tehdit olduğunu kesinlikle biliyoruz. Biden, zihinsel olarak görev yapmaya uygun değil.
Öte yandan FBI, baskın ve arama sırasında ajanlara silah kullanma yetkisinin verilmesinin standart protokol olduğunu kaydetti. Sputnik’in konuyla ilgili yönelttiği soruya bürodan gelen cevapta, “FBI bu arama sırasında standart protokolü izledi. Bunu tüm arama emirlerinde yapıyoruz. Bu protokol, ölümcül güç kullanımını sınırlamaya yönelik standart kuralları da içeriyor” ifadesine yer verildi.
FBI ajanları, Trump’ın Beyaz Saray’daki görevi sırasında gizli bilgileri yasadışı olarak Florida’daki ikametgahına götürmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Ağustos 2022’de Mar-A-Lago malikanesine baskın düzenleyerek arama inceleme çalışmalarını gerçekleştirmişti. Baskın sırasında Trump’ın malikânede olmadığı bildirilmişti.