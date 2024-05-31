https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trabzonda-inek-kurtarma-operasyonu-afad-mudahale-etti--1084390937.html

Trabzon'da inek kurtarma operasyonu: AFAD müdahale etti

Trabzon'da inek kurtarma operasyonu: AFAD müdahale etti

Sputnik Türkiye

Trabzon'un Maçka ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarıldı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T16:16+0300

2024-05-31T16:16+0300

2024-05-31T16:16+0300

türkiye

trabzon

afad

inek

uçurum

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Trabzon’un Maçka ilçesinde E.Y.’ye ait inek, yoldan yaklaşık 60 metre uçuruma yuvarlandı. Kendi çabaları ile ineği kurtarmaya çalışan ancak başarılı olamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ihbarın ardından harekete geçerek AFAD personelleri ile birlikte ineği sedyeye bağlayarak düştüğü yerden kurtardı. Trabzonlular kurtarma operasyonu sonrası Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve AFAD personeline teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/trabzon-ortahisar-belediyesi-baskani-kaya-10-kisinin-yapacagi-isi-100-kisiyle-yapan-birimler-var-1084201882.html

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