https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trabzonda-inek-kurtarma-operasyonu-afad-mudahale-etti--1084390937.html
Trabzon'da inek kurtarma operasyonu: AFAD müdahale etti
Trabzon'da inek kurtarma operasyonu: AFAD müdahale etti
Sputnik Türkiye
Trabzon'un Maçka ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarıldı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T16:16+0300
2024-05-31T16:16+0300
2024-05-31T16:16+0300
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trabzon
afad
inek
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Trabzon’un Maçka ilçesinde E.Y.’ye ait inek, yoldan yaklaşık 60 metre uçuruma yuvarlandı. Kendi çabaları ile ineği kurtarmaya çalışan ancak başarılı olamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ihbarın ardından harekete geçerek AFAD personelleri ile birlikte ineği sedyeye bağlayarak düştüğü yerden kurtardı. Trabzonlular kurtarma operasyonu sonrası Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve AFAD personeline teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/trabzon-ortahisar-belediyesi-baskani-kaya-10-kisinin-yapacagi-isi-100-kisiyle-yapan-birimler-var-1084201882.html
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trabzon, afad, inek, uçurum
trabzon, afad, inek, uçurum
Trabzon'da inek kurtarma operasyonu: AFAD müdahale etti
Trabzon'un Maçka ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.
Trabzon’un Maçka ilçesinde E.Y.’ye ait inek, yoldan yaklaşık 60 metre uçuruma yuvarlandı. Kendi çabaları ile ineği kurtarmaya çalışan ancak başarılı olamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ihbarın ardından harekete geçerek AFAD personelleri ile birlikte ineği sedyeye bağlayarak düştüğü yerden kurtardı. Trabzonlular kurtarma operasyonu sonrası Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve AFAD personeline teşekkür etti.