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Silahlı suikast girişimi yapılmıştı: Slovakya Başbakanı Fico taburcu oldu
Silahlı suikast girişimi yapılmıştı: Slovakya Başbakanı Fico taburcu oldu
Sputnik Türkiye
Slovakya'da silahlı suikast girişime uğrayan Başbakan Fico, yattığı hastaneden taburcu oldu. Başkente getirilen Başbakan'ın tedavisine evde devam edilecek. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T12:39+0300
2024-05-31T12:39+0300
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Slovakya'da 15 Mayıs tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun durumu iyiye gidiyor. Bratislava'nın 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasının bir kültür merkezi önünde halka selam verdiği sırada 71 yaşındaki bir adam tarafından vurulan Başbakan Fico, saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan ise yakalanmış, sorgu sırasında hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.Yakın zamanda ise Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 59 yaşındaki Başbakan Fico’nun evde bakıma alındığı duyuruldu. Hastane Direktörü Miriam Lapunikova, “Bu vesileyle disiplinli bir hasta olarak kendisine, üstün çalışmalarından dolayı mükemmel sağlık ekibimize, profesyonel yaklaşımlarından dolayı Silahlı Kuvvetlere ve gönderdikleri güçlü pozitif enerjiden dolayı tüm halkımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Robert Fico kimdir? Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3’üncü kez başbakan seçilmişti. Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, AB liderleri tarafından birçok kez tehdit edilip eleştirilmişti.
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Silahlı suikast girişimi yapılmıştı: Slovakya Başbakanı Fico taburcu oldu

12:39 31.05.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEKRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEK
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Slovakya'da silahlı suikast girişime uğrayan Başbakan Fico, yattığı hastaneden taburcu oldu. Başkente getirilen Başbakan'ın tedavisine evde devam edilecek.
Slovakya'da 15 Mayıs tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun durumu iyiye gidiyor.
Bratislava'nın 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasının bir kültür merkezi önünde halka selam verdiği sırada 71 yaşındaki bir adam tarafından vurulan Başbakan Fico, saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan ise yakalanmış, sorgu sırasında hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.
Yakın zamanda ise Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 59 yaşındaki Başbakan Fico’nun evde bakıma alındığı duyuruldu. Hastane Direktörü Miriam Lapunikova, “Bu vesileyle disiplinli bir hasta olarak kendisine, üstün çalışmalarından dolayı mükemmel sağlık ekibimize, profesyonel yaklaşımlarından dolayı Silahlı Kuvvetlere ve gönderdikleri güçlü pozitif enerjiden dolayı tüm halkımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Robert Fico kimdir?

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3’üncü kez başbakan seçilmişti. Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, AB liderleri tarafından birçok kez tehdit edilip eleştirilmişti.
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