https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rusya-asya-pasifik-bolgesindeki-nukleer-silahlar-konusunda-abdden-aciklama-istedi-1084401218.html
‘Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki nükleer silahlar konusunda ABD'den açıklama istedi’
‘Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki nükleer silahlar konusunda ABD'den açıklama istedi’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Yevstigneyeva, Rusya’nın ABD’den Asya'daki bazı ülkelere nükleer silah yerleştirme planlarıyla ilgili açıklama talep... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T20:46+0300
2024-05-31T20:46+0300
2024-05-31T20:45+0300
dünya
rusya'nın bm daimi temsilciliği
abd
asya-pasifik
hint-pasifik
kore yarımadası
filipinler
tokyo
seul
nükleer silah
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, Moskova'nın Washington'dan bazı Asya ülkelerine nükleer silah konuşlandırma planları hakkındaki soruya doğrudan yanıt vermesini talep ettiğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi toplantısındakonuşan Yevstigneyeva, “Kuzeydoğu Asya’da, Tokyo ve Seul'deki Amerikan müttefiklerinden nükleer alanda Washington ile işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda gelen çelişkili açıklamalar endişelerimizi artırmaya devam ediyor. ABD delegasyonunun, nükleer silahların Washington'un müttefiklerinin topraklarına konuşlandırılması ve kendi nükleer silahlarının geliştirilmesine yardım edilmesi konusundaki niyetleri hakkındaki soruya doğrudan yanıt vermesini talep ediyoruz” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta, ABD’nin Asya’daki askeri-politik faaliyetlerine, özellikle nükleer bileşenlerin kullanılmasına dikkat çekerek, Washington’ın Asya bölgesindeki durumu olabildiğince kötüleştirmeyi planladığını ifade etmişti.Lavrov ayrıca, ABD'nin Filipinler ve diğer Asya ülkelerinden orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması için toprak sağlamalarını isteyebileceği olasılığını dışlamamıştı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine nükleer silahlar yerleştirmeyi ‘gerekli görmediğini’ ve Kore Yarımadası'na konuşlandırmayı planlamadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/eski-abd-istihbarat-subayi-putin-batiya-nukleer-silahlarin-hazir-oldugu-mesajini-verdi-1083691192.html
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rusya'nın bm daimi temsilciliği, abd, asya-pasifik, hint-pasifik, kore yarımadası, filipinler, tokyo, seul, nükleer silah, washington, moskova, sergey lavrov, vedant patel
rusya'nın bm daimi temsilciliği, abd, asya-pasifik, hint-pasifik, kore yarımadası, filipinler, tokyo, seul, nükleer silah, washington, moskova, sergey lavrov, vedant patel
‘Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki nükleer silahlar konusunda ABD'den açıklama istedi’
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Yevstigneyeva, Rusya’nın ABD’den Asya'daki bazı ülkelere nükleer silah yerleştirme planlarıyla ilgili açıklama talep ettiğini belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Yevstigneyeva, Moskova'nın Washington'dan bazı Asya ülkelerine nükleer silah konuşlandırma planları hakkındaki soruya doğrudan yanıt vermesini talep ettiğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi toplantısındakonuşan Yevstigneyeva, “Kuzeydoğu Asya’da, Tokyo ve Seul'deki Amerikan müttefiklerinden nükleer alanda Washington ile işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda gelen çelişkili açıklamalar endişelerimizi artırmaya devam ediyor. ABD delegasyonunun, nükleer silahların Washington'un müttefiklerinin topraklarına konuşlandırılması ve kendi nükleer silahlarının geliştirilmesine yardım edilmesi konusundaki niyetleri hakkındaki soruya doğrudan yanıt vermesini talep ediyoruz” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta, ABD’nin Asya’daki askeri-politik faaliyetlerine, özellikle nükleer bileşenlerin kullanılmasına dikkat çekerek, Washington’ın Asya bölgesindeki durumu olabildiğince kötüleştirmeyi planladığını ifade etmişti.
Lavrov ayrıca, ABD'nin Filipinler ve diğer Asya ülkelerinden orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması için toprak sağlamalarını isteyebileceği olasılığını dışlamamıştı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine nükleer silahlar yerleştirmeyi ‘gerekli görmediğini’ ve Kore Yarımadası'na konuşlandırmayı planlamadığını belirtmişti.