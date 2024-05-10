https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/eski-abd-istihbarat-subayi-putin-batiya-nukleer-silahlarin-hazir-oldugu-mesajini-verdi-1083691192.html
Eski ABD istihbarat subayı: Putin Batı'ya nükleer silahların hazır olduğu mesajını verdi
Eski ABD istihbarat subayı: Putin Batı'ya nükleer silahların hazır olduğu mesajını verdi
Sputnik Türkiye
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Putin’in Batılı ülkelere, Rusya'nın Ukrayna meselesine NATO'nun müdahalesine müsamaha göstermeyeceği yönünde net... 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T23:45+0300
2024-05-10T23:45+0300
2024-05-10T23:54+0300
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Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batılı ülkelere Rusya'nın NATO'nun Ukrayna meselesine müdahalesine müsamaha göstermeyeceğine dair net bir mesaj verdiğini söyledi.Ritter, “Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna meselesine herhangi bir NATO müdahalesine tolerans göstermeyeceğini çok açık bir şekilde ifade etti. Bu, ABD'ye, İngiltere'nin Rusya'daki stratejik hedeflere karşı Storm Shadow füzelerinin kullanılmasına izin vermesi halinde bunun bedelini ödeyeceğine dair bir mesajdır. Fransa Ukrayna topraklarına asker konuşlandırırsa o da bunun bedelini öder” dedi.Rusya'nın nükleer tatbikatlarının Batı'ya hayati önemdeki çıkarlarını korumak için gerekli her türlü silahı kullanmaya hazır olduğunun sinyalini verdiğine vurgu yapan Ritter, “Ruslar şaka yapmıyor, blöf yapmıyor. Bu yeni bir şey değil, hep şunu söylediler: Ukrayna'dan uzak durun, onu NATO'nun bir parçası haline getiremezsiniz, buna izin vermeyeceğiz, bu bizim için elimizdeki tüm silahları kullanabileceğimiz varoluşsal bir meseledir” diye konuştu.Ritter, Moskova’nın tüm uyarılarına rağmen Batının Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgileri sürekli aştığını belirterek, “Eğer NATO'nun Ukrayna'ya ilişkin aceleci kararları ittifak ile Rusya arasında bir çatışmaya yol açarsa, Moskova ‘ön diyalog veya telefon görüşmesi’olmaksızın darbeyi indirecektir. Vladimir Putin, Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin hazır olduğunu dünyaya hatırlattı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/eski-abdli-istihbaratci-ritter-ukrayna-cokusun-esigine-geldi-karsi-taarruz-olmayacak-1082707152.html
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scott ritter, vladimir putin, abd, nato, batı, ukrayna, nükleer, storm shadow, füze
scott ritter, vladimir putin, abd, nato, batı, ukrayna, nükleer, storm shadow, füze
Eski ABD istihbarat subayı: Putin Batı'ya nükleer silahların hazır olduğu mesajını verdi
23:45 10.05.2024 (güncellendi: 23:54 10.05.2024)
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Putin’in Batılı ülkelere, Rusya'nın Ukrayna meselesine NATO'nun müdahalesine müsamaha göstermeyeceği yönünde net bir mesaj verdiğini belirtti.
Emekli ABD Deniz Piyade Kuvvetleri istihbarat subayı ve BM müfettişi Scott Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batılı ülkelere Rusya'nın NATO'nun Ukrayna meselesine müdahalesine müsamaha göstermeyeceğine dair net bir mesaj verdiğini söyledi.
Ritter, “Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna meselesine herhangi bir NATO müdahalesine tolerans göstermeyeceğini çok açık bir şekilde ifade etti. Bu, ABD'ye, İngiltere'nin Rusya'daki stratejik hedeflere karşı Storm Shadow füzelerinin kullanılmasına izin vermesi halinde bunun bedelini ödeyeceğine dair bir mesajdır. Fransa Ukrayna topraklarına asker konuşlandırırsa o da bunun bedelini öder” dedi.
Rusya'nın nükleer tatbikatlarının Batı'ya hayati önemdeki çıkarlarını korumak için gerekli her türlü silahı kullanmaya hazır olduğunun sinyalini verdiğine vurgu yapan Ritter, “Ruslar şaka yapmıyor, blöf yapmıyor. Bu yeni bir şey değil, hep şunu söylediler: Ukrayna'dan uzak durun, onu NATO'nun bir parçası haline getiremezsiniz, buna izin vermeyeceğiz, bu bizim için elimizdeki tüm silahları kullanabileceğimiz varoluşsal bir meseledir” diye konuştu.
Ritter, Moskova’nın tüm uyarılarına rağmen Batının Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgileri sürekli aştığını belirterek, “Eğer NATO'nun Ukrayna'ya ilişkin aceleci kararları ittifak ile Rusya arasında bir çatışmaya yol açarsa, Moskova ‘ön diyalog veya telefon görüşmesi’olmaksızın darbeyi indirecektir. Vladimir Putin, Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin hazır olduğunu dünyaya hatırlattı” ifadelerini kullandı.