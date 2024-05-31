https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-siyaset-uzmani-danyuk-abd-zelenskiye-sart-kostu-1084379566.html

Rus siyaset uzmanı Danyuk: ABD, Zelenskiy’e şart koştu

Rus siyaset uzmanı Danyuk: ABD, Zelenskiy’e şart koştu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın zorunlu askerlik yaşını indirme olasılığını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Danyuk, bunun ABD’nin Vladimir Zelenskiy’e koştuğu bir şart olduğunu... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T11:19+0300

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ukrayna krizi

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vladimir putin

zorunlu askerlik

seferberlik

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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nikita Danyuk, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Batı’nın Ukrayna’ya zorunlu askerlik yaşını düşürme baskısını değerlendirdi.ABD’nin “son Ukraynalıya kadar” stratejisini uyguladığını belirten Danyuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov da Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılandığını kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’nın günümüz efendilerinin” ülke yönetimini, zorunluk askerlik yaşında indirim gibi popüler olmayan kararlara ittiğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cekya-medyasi-bati-artik-ukraynanin-teslim-olmasina-razi-ve-kievi-gorusmelere-itiyor-1084377956.html

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ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, vladimir putin, zorunlu askerlik, seferberlik