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Rus siyaset uzmanı Danyuk: ABD, Zelenskiy’e şart koştu
Rus siyaset uzmanı Danyuk: ABD, Zelenskiy’e şart koştu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın zorunlu askerlik yaşını indirme olasılığını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Danyuk, bunun ABD’nin Vladimir Zelenskiy’e koştuğu bir şart olduğunu... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T11:19+0300
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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nikita Danyuk, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Batı’nın Ukrayna’ya zorunlu askerlik yaşını düşürme baskısını değerlendirdi.ABD’nin “son Ukraynalıya kadar” stratejisini uyguladığını belirten Danyuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov da Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılandığını kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’nın günümüz efendilerinin” ülke yönetimini, zorunluk askerlik yaşında indirim gibi popüler olmayan kararlara ittiğini dile getirmişti.
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ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna ordusu, rusya, vladimir putin, zorunlu askerlik, seferberlik

Rus siyaset uzmanı Danyuk: ABD, Zelenskiy’e şart koştu

11:19 31.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna’nın zorunlu askerlik yaşını indirme olasılığını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Danyuk, bunun ABD’nin Vladimir Zelenskiy’e koştuğu bir şart olduğunu belirtti.
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nikita Danyuk, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Batı’nın Ukrayna’ya zorunlu askerlik yaşını düşürme baskısını değerlendirdi.
Zelenskiy’e bir şart koşuldu. Ya askeri yardım devam eder ve bu durumda cepheye 18 yaşındaki erkekleri ve belki de kadınları göndermek zorunda kalır ya da Zelenskiy, Amerikalıları tatmin eden bir figür olmaktan çıkar. Elbette Zelenskiy cepheye giderek daha genç vatandaşları gönderecek. En kötüsü de bunun Ukrayna halkının tercihi olması.
ABD’nin “son Ukraynalıya kadar” stratejisini uyguladığını belirten Danyuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
Hiçbir ciddi siyasetçi artık Ukrayna’yı geleceği olan bir ülke olarak görmüyor. Ukrayna sadece Rusya’ya karşı bir koçbaşı olarak kullanılıyor. Bir silah haline geldi. Silah olmaya devam ettiği sürece de ABD, Ukrayna halkını kullanacak.
Daha önce Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov da Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılandığını kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’nın günümüz efendilerinin” ülke yönetimini, zorunluk askerlik yaşında indirim gibi popüler olmayan kararlara ittiğini dile getirmişti.
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