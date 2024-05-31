https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cekya-medyasi-bati-artik-ukraynanin-teslim-olmasina-razi-ve-kievi-gorusmelere-itiyor-1084377956.html

Çekya medyası: Batı artık Ukrayna’nın teslim olmasına razı ve Kiev’i görüşmelere itiyor

Çekya medyası: Batı artık Ukrayna’nın teslim olmasına razı ve Kiev’i görüşmelere itiyor

Sputnik Türkiye

Çekyalı gazeteci Adam Hajek, Batı ülkelerinin Ukrayna’nın teslimine ve Rusya’nın şartlarına göre barış görüşmelerine sıcak bakmaya başladığını belirtti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T10:28+0300

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Adam Hajek, iDNES.cz için kaleme aldığı yazısında, haziranda İsviçre’de yapılması planlanan Ukrayna konulu ‘barış’ zirvesine anahtar ülkeler Rusya, Çin ve ABD liderlerinin katılmayacağına dikkat çekerek etkinliğe katılacak olan ünlü liderler arasında sadece Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğunu kaydetti.Rusya’yla müzakerelere ihtiyaç olduğu yönündeki temkinli sözlerin çoğunlukla Batı’dan geldiğine dikkat çekilen yazıda, diplomatik çözüm açıklamalarında bulunan üst düzey yetkililerin İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve ABD Başkan Adayı Donald Trump olduğu kaydedildi.Ukraynalı analiz uzmanı Alyona Getmençuk’un görüşüne göre, ABD’nin mevcut Başkanı Joe Biden de aynı görüşe sahip.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusundaki müzakere sürecine devam etmeye hazır olduklarını defalarca dile getirmişti. Rus lider, barış görüşmelerinin Kiev tarafından yeniden silahlanma için mola olarak kullanılmaması gerektiğini kaydederek, “Bu, Rusya için güvenlik garantisiyle ilgili ciddi bir konuşma olmalı” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/ingiliz-medyasi-zelenskiy-ukraynali-yetkililere-bideni-elestirme-talimatini-verdi-1084374072.html

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