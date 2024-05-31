https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cekya-medyasi-bati-artik-ukraynanin-teslim-olmasina-razi-ve-kievi-gorusmelere-itiyor-1084377956.html
Çekya medyası: Batı artık Ukrayna’nın teslim olmasına razı ve Kiev’i görüşmelere itiyor
Çekya medyası: Batı artık Ukrayna’nın teslim olmasına razı ve Kiev’i görüşmelere itiyor
Sputnik Türkiye
Çekyalı gazeteci Adam Hajek, Batı ülkelerinin Ukrayna’nın teslimine ve Rusya’nın şartlarına göre barış görüşmelerine sıcak bakmaya başladığını belirtti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T10:28+0300
2024-05-31T10:28+0300
2024-05-31T10:26+0300
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Adam Hajek, iDNES.cz için kaleme aldığı yazısında, haziranda İsviçre’de yapılması planlanan Ukrayna konulu ‘barış’ zirvesine anahtar ülkeler Rusya, Çin ve ABD liderlerinin katılmayacağına dikkat çekerek etkinliğe katılacak olan ünlü liderler arasında sadece Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğunu kaydetti.Rusya’yla müzakerelere ihtiyaç olduğu yönündeki temkinli sözlerin çoğunlukla Batı’dan geldiğine dikkat çekilen yazıda, diplomatik çözüm açıklamalarında bulunan üst düzey yetkililerin İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve ABD Başkan Adayı Donald Trump olduğu kaydedildi.Ukraynalı analiz uzmanı Alyona Getmençuk’un görüşüne göre, ABD’nin mevcut Başkanı Joe Biden de aynı görüşe sahip.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusundaki müzakere sürecine devam etmeye hazır olduklarını defalarca dile getirmişti. Rus lider, barış görüşmelerinin Kiev tarafından yeniden silahlanma için mola olarak kullanılmaması gerektiğini kaydederek, “Bu, Rusya için güvenlik garantisiyle ilgili ciddi bir konuşma olmalı” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/ingiliz-medyasi-zelenskiy-ukraynali-yetkililere-bideni-elestirme-talimatini-verdi-1084374072.html
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ukrayna krizi, ukrayna, batı, rusya, çin, abd, almanya, fransa, italya, çekya, olaf scholz, emmanuel macron, guido crosetto, petr pavel, donald trump, joe biden, vladimir putin, kiev, barış, barış görüşmeleri
ukrayna krizi, ukrayna, batı, rusya, çin, abd, almanya, fransa, italya, çekya, olaf scholz, emmanuel macron, guido crosetto, petr pavel, donald trump, joe biden, vladimir putin, kiev, barış, barış görüşmeleri
Çekya medyası: Batı artık Ukrayna’nın teslim olmasına razı ve Kiev’i görüşmelere itiyor
Çekyalı gazeteci Adam Hajek, Batı ülkelerinin Ukrayna’nın teslimine ve Rusya’nın şartlarına göre barış görüşmelerine sıcak bakmaya başladığını belirtti.
Adam Hajek
, iDNES.cz
için kaleme aldığı yazısında, haziranda İsviçre’de yapılması planlanan Ukrayna
konulu ‘barış’ zirvesine anahtar ülkeler Rusya
, Çin
ve ABD
liderlerinin katılmayacağına dikkat çekerek etkinliğe katılacak olan ünlü liderler arasında sadece Almanya Başbakanı Olaf Scholz
ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
olduğunu kaydetti.
Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal. Zira barış planlarının temel amacı, Batılı müttefiklerin yüksek sesle ateşkes fikrini dile getirmesini engellemekti. Kiev bunun Kore senaryosuna yol açacağından korkuyor, çünkü Batı fiilen Rusya’nın yeni bölgeler üzerindeki kontrolünü tanıyor.
Rusya’yla müzakerelere ihtiyaç olduğu yönündeki temkinli sözlerin çoğunlukla Batı’dan geldiğine dikkat çekilen yazıda, diplomatik çözüm açıklamalarında bulunan üst düzey yetkililerin İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve ABD Başkan Adayı Donald Trump olduğu kaydedildi.
Ukraynalı analiz uzmanı Alyona Getmençuk’un görüşüne göre, ABD’nin mevcut Başkanı Joe Biden de aynı görüşe sahip.
‘Ne pahasına olursa olsun barış’ ilkesine göre hareket eden ülkeler kampı pes etmiyor ve mevcut koşullarda görüşmelerin büyük olasılıkla Ukrayna’nın teslim şartlarının müzakeresine benzeyeceği gerçeğini görmezden geliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusundaki müzakere sürecine devam etmeye hazır olduklarını defalarca dile getirmişti. Rus lider, barış görüşmelerinin Kiev tarafından yeniden silahlanma için mola olarak kullanılmaması gerektiğini kaydederek, “Bu, Rusya için güvenlik garantisiyle ilgili ciddi bir konuşma olmalı” demişti.