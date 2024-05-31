https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-siyaset-bilimci-ukrayna-her-zaman-abd-icin-bir-pazarlik-kozu-olmustur-1084368421.html
Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur
Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Anton Orlov, Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T00:14+0300
2024-05-31T00:14+0300
2024-05-31T00:14+0300
ukrayna krizi
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Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyeceğini ifade etti.Orlov, “Vladimir Zelenskiy'in bağımsız bir siyasi figür olmadığı göz önüne alındığında, seferberlik kapsamında zorunlu askerlik yaşının 25'ten 18'e düşürme seçeneği gerçek dışı veya fantastik olarak görünmüyor" dedi.ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu korumaya çalışmayacağını belirten Rus uzman, “Ukrayna, Amerikan yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu, Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılanmıştır" diye konuştu.Asıl sorunun Ukrayna tarafının yaptığı fedakarlıkların anlamsızlığından kaynaklandığına vurgu yapan uzman, son iki yıldır Amerikalıların Kiev rejiminin elleriyle Ukrayna halkını yok etmeye çalıştığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:Ukrayna toplumunun yavaş yavaş ‘uyanması’ ve ‘annelerin oğullarını ölüme göndermek istememesi’ nedeniyle sokak protestolarının başlayabileceğini kaydeden Orlov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-uzman-zelenskiyyin-askerlik-yasini-daha-da-dusurmesi-ukrayna-ordusunda-isyan-cikarabilir-1084366569.html
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ukrayna, kiev, rus ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, abd, batı, vladimir zelenskiy
ukrayna, kiev, rus ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, abd, batı, vladimir zelenskiy
Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur
Rus siyaset bilimci Anton Orlov, Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılandığını belirtti.
Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyeceğini ifade etti.
Orlov, “Vladimir Zelenskiy'in bağımsız bir siyasi figür olmadığı göz önüne alındığında, seferberlik kapsamında zorunlu askerlik yaşının 25'ten 18'e düşürme seçeneği gerçek dışı veya fantastik olarak görünmüyor" dedi.
ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu korumaya çalışmayacağını belirten Rus uzman, “Ukrayna, Amerikan yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu, Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılanmıştır" diye konuştu.
Asıl sorunun Ukrayna tarafının yaptığı fedakarlıkların anlamsızlığından kaynaklandığına vurgu yapan uzman, son iki yıldır Amerikalıların Kiev rejiminin elleriyle Ukrayna halkını yok etmeye çalıştığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:
“Şu soru ortaya çıkıyor: Bu neden yapılıyor? Bana göre, seferberlik sonucu insan kaynağı tükendiğinde, Batı birliklerini Ukrayna topraklarına sokmak ve Ukrayna topraklarını engelsiz bir şekilde ele geçirmek için, çünkü NATO ordusuna direnecek kimse kalmayacak.”
Ukrayna toplumunun yavaş yavaş ‘uyanması’ ve ‘annelerin oğullarını ölüme göndermek istememesi’ nedeniyle sokak protestolarının başlayabileceğini kaydeden Orlov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Amerikalıların bundaki yararı da oldukça açık; iki kardeş halk arasındaki düşmanlığı fiilen kışkırtan Biden ve ABD Demokrat Partisi, başkanlık seçimleri öncesinde itibar kaybına uğramayı göze alamaz. Haklılıklarının kanıtı ve kararlarının doğruluğunun teyidi olarak cephede başarıya ihtiyaçları var. Ve eğer Ukraynalı gençlerin ölümleri ödenmesi gereken bedelse, hiç tereddüt etmeden onları feda edeceklerdir.”