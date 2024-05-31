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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-siyaset-bilimci-ukrayna-her-zaman-abd-icin-bir-pazarlik-kozu-olmustur-1084368421.html
Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur
Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Anton Orlov, Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T00:14+0300
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ukrayna krizi
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kiev
rus ordusu
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zorunlu askerlik
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Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyeceğini ifade etti.Orlov, “Vladimir Zelenskiy'in bağımsız bir siyasi figür olmadığı göz önüne alındığında, seferberlik kapsamında zorunlu askerlik yaşının 25'ten 18'e düşürme seçeneği gerçek dışı veya fantastik olarak görünmüyor" dedi.ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu korumaya çalışmayacağını belirten Rus uzman, “Ukrayna, Amerikan yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu, Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılanmıştır" diye konuştu.Asıl sorunun Ukrayna tarafının yaptığı fedakarlıkların anlamsızlığından kaynaklandığına vurgu yapan uzman, son iki yıldır Amerikalıların Kiev rejiminin elleriyle Ukrayna halkını yok etmeye çalıştığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:Ukrayna toplumunun yavaş yavaş ‘uyanması’ ve ‘annelerin oğullarını ölüme göndermek istememesi’ nedeniyle sokak protestolarının başlayabileceğini kaydeden Orlov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-uzman-zelenskiyyin-askerlik-yasini-daha-da-dusurmesi-ukrayna-ordusunda-isyan-cikarabilir-1084366569.html
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ukrayna, kiev, rus ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, abd, batı, vladimir zelenskiy
ukrayna, kiev, rus ordusu, seferberlik, zorunlu askerlik, abd, batı, vladimir zelenskiy

Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur

00:14 31.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya'nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rus siyaset bilimci Anton Orlov, Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılandığını belirtti.
Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyeceğini ifade etti.
Orlov, Vladimir Zelenskiy'in bağımsız bir siyasi figür olmadığı göz önüne alındığında, seferberlik kapsamında zorunlu askerlik yaşının 25'ten 18'e düşürme seçeneği gerçek dışı veya fantastik olarak görünmüyor" dedi.
ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu korumaya çalışmayacağını belirten Rus uzman, “Ukrayna, Amerikan yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu, Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılanmıştır" diye konuştu.
Asıl sorunun Ukrayna tarafının yaptığı fedakarlıkların anlamsızlığından kaynaklandığına vurgu yapan uzman, son iki yıldır Amerikalıların Kiev rejiminin elleriyle Ukrayna halkını yok etmeye çalıştığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:
“Şu soru ortaya çıkıyor: Bu neden yapılıyor? Bana göre, seferberlik sonucu insan kaynağı tükendiğinde, Batı birliklerini Ukrayna topraklarına sokmak ve Ukrayna topraklarını engelsiz bir şekilde ele geçirmek için, çünkü NATO ordusuna direnecek kimse kalmayacak.”
Ukrayna toplumunun yavaş yavaş ‘uyanması’ ve ‘annelerin oğullarını ölüme göndermek istememesi’ nedeniyle sokak protestolarının başlayabileceğini kaydeden Orlov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Amerikalıların bundaki yararı da oldukça açık; iki kardeş halk arasındaki düşmanlığı fiilen kışkırtan Biden ve ABD Demokrat Partisi, başkanlık seçimleri öncesinde itibar kaybına uğramayı göze alamaz. Haklılıklarının kanıtı ve kararlarının doğruluğunun teyidi olarak cephede başarıya ihtiyaçları var. Ve eğer Ukraynalı gençlerin ölümleri ödenmesi gereken bedelse, hiç tereddüt etmeden onları feda edeceklerdir.”
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
Ukrayna krizi
Rus uzman: Zelenskiy'in askerlik yaşını daha da düşürmesi Ukrayna ordusunda isyan çıkarabilir
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