https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-siyaset-bilimci-ukrayna-her-zaman-abd-icin-bir-pazarlik-kozu-olmustur-1084368421.html

Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur

Rus siyaset bilimci: Ukrayna her zaman ABD için bir pazarlık kozu olmuştur

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Anton Orlov, Ukrayna'nın ABD yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu ve Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T00:14+0300

2024-05-31T00:14+0300

2024-05-31T00:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

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abd

batı

vladimir zelenskiy

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Rusya Çağdaş Politika Sorunları Araştırma Enstitüsü Direktörü Anton Orlov, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyeceğini ifade etti.Orlov, “Vladimir Zelenskiy'in bağımsız bir siyasi figür olmadığı göz önüne alındığında, seferberlik kapsamında zorunlu askerlik yaşının 25'ten 18'e düşürme seçeneği gerçek dışı veya fantastik olarak görünmüyor" dedi.ABD’nin Rus ordusunun ilerlemesine direnmeye devam etmenin gerekli olduğuna karar vermesi halinde, kesinlikle Ukrayna toplumu için endişelenmeyeceği ve Ukraynalı erkek nüfusu korumaya çalışmayacağını belirten Rus uzman, “Ukrayna, Amerikan yönetimi tarafından her zaman yalnızca bir pazarlık kozu, Rusya ile savaş için bir sıçrama tahtası olarak algılanmıştır" diye konuştu.Asıl sorunun Ukrayna tarafının yaptığı fedakarlıkların anlamsızlığından kaynaklandığına vurgu yapan uzman, son iki yıldır Amerikalıların Kiev rejiminin elleriyle Ukrayna halkını yok etmeye çalıştığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:Ukrayna toplumunun yavaş yavaş ‘uyanması’ ve ‘annelerin oğullarını ölüme göndermek istememesi’ nedeniyle sokak protestolarının başlayabileceğini kaydeden Orlov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-uzman-zelenskiyyin-askerlik-yasini-daha-da-dusurmesi-ukrayna-ordusunda-isyan-cikarabilir-1084366569.html

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