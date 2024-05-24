https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-10-yil-icinde-olabilir-1084170082.html

Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir

Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fayı’yla ilgili araştırmasını sosyal medyada paylaşarak bölge hakkında uyarılarda bulundu. Balıkesir için... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T15:06+0300

2024-05-24T15:06+0300

2024-05-24T15:06+0300

övgün ahmet ercan

deprem

balıkesir

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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kuzey Anadolu Fayı’yla değerlendirmede bulunarak Balıkesir hakkında deprem uyarısında bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:''Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/afad-duyurdu-izmirde-deprem-1084157120.html

balıkesir

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övgün ahmet ercan, deprem, balıkesir