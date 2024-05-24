https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-10-yil-icinde-olabilir-1084170082.html
Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir
Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fayı’yla ilgili araştırmasını sosyal medyada paylaşarak bölge hakkında uyarılarda bulundu. Balıkesir için... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T15:06+0300
2024-05-24T15:06+0300
2024-05-24T15:06+0300
övgün ahmet ercan
deprem
balıkesir
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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kuzey Anadolu Fayı’yla değerlendirmede bulunarak Balıkesir hakkında deprem uyarısında bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:''Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/afad-duyurdu-izmirde-deprem-1084157120.html
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övgün ahmet ercan, deprem, balıkesir
övgün ahmet ercan, deprem, balıkesir
Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fayı’yla ilgili araştırmasını sosyal medyada paylaşarak bölge hakkında uyarılarda bulundu. Balıkesir için değerlendirmede bulunan Ercan," Gelecek 10 yıl içinde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz" şeklinde konuştu.
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Kuzey Anadolu Fayı’yla değerlendirmede bulunarak Balıkesir hakkında deprem uyarısında bulundu.
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz.''