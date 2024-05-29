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Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunması: Suçlamaları kabul etmedi
Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunması: Suçlamaları kabul etmedi
Sputnik Türkiye
Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde suçlamaları... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T17:24+0300
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konteyner
ceset
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İstanbul Pendik'te Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde Nihat Salih'e ait parçalanmış ceset bulunması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü.Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.İncelemelerin devamında bir kişinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığının belirlenmesinin ardından kimliği tespit edilen şüpheli B.D. gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html
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pendik, konteyner, ceset

Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunması: Suçlamaları kabul etmedi

17:24 29.05.2024
© AA / Ferhat YasakPendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunması olayı
Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunması olayı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AA / Ferhat Yasak
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Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
İstanbul Pendik'te Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde Nihat Salih'e ait parçalanmış ceset bulunması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü.
Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.
İncelemelerin devamında bir kişinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığının belirlenmesinin ardından kimliği tespit edilen şüpheli B.D. gözaltına alınmıştı.
Pendik'te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
TÜRKİYE
Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
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