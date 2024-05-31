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Oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, usta oyuncunun eşi Necef Uğurlu ve kardeşi Mustafa Uğurlu'nun yanı sıra tiyatro ve sinema... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T17:19+0300
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yaşam
ahmet uğurlu
mustafa uğurlu
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Oyuncunun eşi Necef Uğurlu da 40 yıllık huzurlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek, "Meslektaşları onun baş tacıydı. İncinse de incitmezdi. Bütün dünya kucakladı onu ama o Türkiye'den vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.'Gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir'Yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim ise yaptığı açıklamada, Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Kılınan namazın ardından usta oyuncunun naaşı, Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ahmet Uğurlu kimdir?Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya geldi.Oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi olan sanatçı, babasının tayini nedeniyle gittikleri Bursa'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı.Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren sanatçı, 1977'de Bursa Devlet Tiyatrosuna, 1979'da ise 10 yıl görev yapacağı İstanbul Devlet Tiyatrosuna geçti.Sanatçı, tiyatro sahnesinde "Yangın Duası", "Çöplük", "Abdülcambaz", "İki Efendinin Uşağı", "Önemli Adam", "İstanbul Efendisi" ve "Kösem Sultan" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyunda rol aldı."Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı Mahsun karakteri ile çok sayıda ödülün sahibi olan Uğurlu, "Day Day", "Tabutta Rövaşata", "Avcı", "Eski Fotoğraflar", "Doğum Yeri Absürdistan", "Gökten Düşen Hazine", "Başımıza Gelenler", "Eşref Saati", "Zoraki Başkan", "Memleket Meselesi", "Behzat Ç." adlı yapımlarda da çeşitli roller üstlendi.Sanatçı, Atıf Yılmaz'ın "Mine" filmi ile sinemaya da adım atarken, 14 sinema filminde rol aldı.Çok sayıda film ve dizide oynayan Uğurlu, çeşitli yapımlarda seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı.Necef Uğurlu ile evlenen sanatçının, Orhan adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.Sanatçı, Tabutta Rövaşata ile 33. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü , Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu, Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu ödülünün sahibi oldu.Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alan Ahmet Uğurlu, 2017 yılında oyunculuğu bıraktı.
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ahmet uğurlu kimdir?,ahmet uğurlu öldü mü,ahmet uğurlu cenaze
ahmet uğurlu kimdir?,ahmet uğurlu öldü mü,ahmet uğurlu cenaze

Oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

17:19 31.05.2024
© AA / Bünyamin ÇelikOyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA / Bünyamin Çelik
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Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, usta oyuncunun eşi Necef Uğurlu ve kardeşi Mustafa Uğurlu'nun yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Oyuncunun eşi Necef Uğurlu da 40 yıllık huzurlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek, "Meslektaşları onun baş tacıydı. İncinse de incitmezdi. Bütün dünya kucakladı onu ama o Türkiye'den vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

'Gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir'

Yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim ise yaptığı açıklamada, Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir. Çok rahatlıkla bir elin parmakları arasında sayılabilecek iyi bir Türk oyuncuydu. İnsan olarak da olağanüstüydü. Zor koşullarda yaptığımız 'Tabutta Rövaşata' filmi için çok incelikli bir oyun sergilemekle kalmamıştı, aynı zamanda onun gerçekleşebilmesi için benimle beraber ter dökmüştü. Dolayısıyla onu unutmam mümkün değil. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik."
Kılınan namazın ardından usta oyuncunun naaşı, Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Uğurlu kimdir?

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya geldi.
Oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi olan sanatçı, babasının tayini nedeniyle gittikleri Bursa'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren sanatçı, 1977'de Bursa Devlet Tiyatrosuna, 1979'da ise 10 yıl görev yapacağı İstanbul Devlet Tiyatrosuna geçti.
Sanatçı, tiyatro sahnesinde "Yangın Duası", "Çöplük", "Abdülcambaz", "İki Efendinin Uşağı", "Önemli Adam", "İstanbul Efendisi" ve "Kösem Sultan" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyunda rol aldı.
"Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı Mahsun karakteri ile çok sayıda ödülün sahibi olan Uğurlu, "Day Day", "Tabutta Rövaşata", "Avcı", "Eski Fotoğraflar", "Doğum Yeri Absürdistan", "Gökten Düşen Hazine", "Başımıza Gelenler", "Eşref Saati", "Zoraki Başkan", "Memleket Meselesi", "Behzat Ç." adlı yapımlarda da çeşitli roller üstlendi.
Sanatçı, Atıf Yılmaz'ın "Mine" filmi ile sinemaya da adım atarken, 14 sinema filminde rol aldı.
Çok sayıda film ve dizide oynayan Uğurlu, çeşitli yapımlarda seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı.
Necef Uğurlu ile evlenen sanatçının, Orhan adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.
Sanatçı, Tabutta Rövaşata ile 33. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü , Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu, Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alan Ahmet Uğurlu, 2017 yılında oyunculuğu bıraktı.
Ahmet Uğurlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
TÜRKİYE
Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
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