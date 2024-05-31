https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/odessada-ukrayna-donanmasina-ait-bir-kesif-gemisi-ve-bot-imha-edildi-1084403653.html

‘Odessa'da Ukrayna Donanması'na ait bir keşif gemisi ve bot imha edildi’

‘Odessa'da Ukrayna Donanması'na ait bir keşif gemisi ve bot imha edildi’

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Odessa’da Ukrayna Donanmasına ait bir keşif gemisi ve bir botun... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T23:33+0300

2024-05-31T23:33+0300

2024-05-31T23:32+0300

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Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Rus birliklerinin Odessa limanına yönelik saldırısında Ukrayna Donanmasına ait bir keşif gemisi ve bir botun imha edildiğini bildirdi.Lebedev, “31 Mayıs akşamı Odessa limanındaki askeri tesislere saldırı düzenlendi” diyerek, saldırılar sonucunda askeri personel arasında ölü ve yaralılar olduğu, bölgeye çok sayıda ambulansın sevkedildiğini belirtti.Lebedev ayrıca, Ukrayna Donanmasının savaş gemilerini sivil gemiler gibi göstermeye çalıştığını ve sıklıkla limandaki konumlarını değiştirdiğini kaydetti.Öte yandan Herson Askeri-Sivilİdaresi Başkanı Roman Mroçko Herson’un Kiev'in kontrolündeki kesiminde çok sayıda patlamanın duyulduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-basini-ukrayna-sayili-saat-ve-gun-icinde-abd-silahlariyla-rusyayi-vurmaya-baslayabilir-1084391496.html

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sergey lebedev, ukrayna, odessa, gemi, keşif, bot, liman, herson, donanma