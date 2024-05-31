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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/odessada-ukrayna-donanmasina-ait-bir-kesif-gemisi-ve-bot-imha-edildi-1084403653.html
‘Odessa'da Ukrayna Donanması'na ait bir keşif gemisi ve bot imha edildi’
‘Odessa'da Ukrayna Donanması'na ait bir keşif gemisi ve bot imha edildi’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Odessa’da Ukrayna Donanmasına ait bir keşif gemisi ve bir botun... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T23:33+0300
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ukrayna krizi
sergey lebedev
ukrayna
odessa
gemi
keşif
bot
liman
herson
donanma
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Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Rus birliklerinin Odessa limanına yönelik saldırısında Ukrayna Donanmasına ait bir keşif gemisi ve bir botun imha edildiğini bildirdi.Lebedev, “31 Mayıs akşamı Odessa limanındaki askeri tesislere saldırı düzenlendi” diyerek, saldırılar sonucunda askeri personel arasında ölü ve yaralılar olduğu, bölgeye çok sayıda ambulansın sevkedildiğini belirtti.Lebedev ayrıca, Ukrayna Donanmasının savaş gemilerini sivil gemiler gibi göstermeye çalıştığını ve sıklıkla limandaki konumlarını değiştirdiğini kaydetti.Öte yandan Herson Askeri-Sivilİdaresi Başkanı Roman Mroçko Herson’un Kiev'in kontrolündeki kesiminde çok sayıda patlamanın duyulduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-basini-ukrayna-sayili-saat-ve-gun-icinde-abd-silahlariyla-rusyayi-vurmaya-baslayabilir-1084391496.html
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sergey lebedev, ukrayna, odessa, gemi, keşif, bot, liman, herson, donanma
sergey lebedev, ukrayna, odessa, gemi, keşif, bot, liman, herson, donanma

‘Odessa'da Ukrayna Donanması'na ait bir keşif gemisi ve bot imha edildi’

23:33 31.05.2024
© Sputnik / Вячеслав БобковOdessa
Odessa - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Odessa’da Ukrayna Donanmasına ait bir keşif gemisi ve bir botun vurulduğunu bildirdi.
Sputnik'e video kaydı yoluyla demeç veren Lebedev, Rus birliklerinin Odessa limanına yönelik saldırısında Ukrayna Donanmasına ait bir keşif gemisi ve bir botun imha edildiğini bildirdi.
Lebedev, “31 Mayıs akşamı Odessa limanındaki askeri tesislere saldırı düzenlendi” diyerek, saldırılar sonucunda askeri personel arasında ölü ve yaralılar olduğu, bölgeye çok sayıda ambulansın sevkedildiğini belirtti.
Lebedev ayrıca, Ukrayna Donanmasının savaş gemilerini sivil gemiler gibi göstermeye çalıştığını ve sıklıkla limandaki konumlarını değiştirdiğini kaydetti.
Öte yandan Herson Askeri-Sivilİdaresi Başkanı Roman Mroçko Herson’un Kiev'in kontrolündeki kesiminde çok sayıda patlamanın duyulduğunu bildirdi.
ATACMS füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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