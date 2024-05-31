https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/natoda-filistin-israil-catlagi-14-nato-uyesi-filistini-taniyor-18-ulke-tanimiyor-1084384372.html

NATO’da Filistin-İsrail çatlağı: 14 NATO üyesi Filistin'i tanıyor, 18 ülke tanımıyor

NATO’da Filistin-İsrail çatlağı: 14 NATO üyesi Filistin'i tanıyor, 18 ülke tanımıyor

Sputnik Türkiye

NATO üyesi de olan bazı Avrupa ülkeleri Filistin'i resmen tanıdı. Üye olmamasına karşılık NATO karargahında temsilciliği bulunan İsrail’e karşı NATO üyesi... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T14:09+0300

2024-05-31T14:09+0300

2024-05-31T14:09+0300

türkiye

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İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının artarken, bu saldırılar NATO üyesi ülkeler arasında ayrışmaya neden oldu. Temmuz ayında ABD’de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi’nde gündeme gelmesi öngörülüyor.Sputik’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye zirve genelinde ve ikili görüşmelerde İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayacak. Türkiye, Gazze’nin işgal edilmesinin, sivillerin hedef alınması gibi konuların bölgeye güvenliğine tehdit oluşturduğunun vurgulanması bekleniyor.İsrail NATO kapsamında stratejik ortak statüsünde yer alıyor. İsrail NATO'nun üyesi olmamasına rağmen NATO karargâhında temsilciliği bulunuyor. 2016 yılında tüm üyelerinin onayı ile NATO Karargâhında daimi temsilcilik açmıştı. İsrail bu ofis aracılığı ile NATO'nun askeri tatbikat ve faaliyetler dışındaki işbirliği mekanizmalarına katılmasına onay verilmiş oldu.Hangi NATO üyeleri Filistin’in tanıyorNATO üyesi olan Türkiye, Arnavutluk, İspanya, Bulgaristan, Çekya, İzlanda, İsveç, Macaristan, Norveç, Polonya, Karadağ, Slovenya, Slovakya, Romanya çeşitli tarihlerde Filistin Devletini resmen tanıdı.Hangi NATO üyeleri Filistin'i tanımıyorABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor.145 ülke tanıyorBirleşmiş Milletler üyesi olan 193 üyesinden 145'i Filistin'i devlet olarak tanırken 48 ülke Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Filistin’i tanımayan ülkelerin başından ABD gelirken, bu ülkelerin Gazze krizi sırasında İsrail'i destekleyen açıklamaları bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html

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2024

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