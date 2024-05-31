NATO’da Filistin-İsrail çatlağı: 14 NATO üyesi Filistin'i tanıyor, 18 ülke tanımıyor

Türkiye
İstanbul'da otele el bombalı saldırı: Saldırganın çocuk olduğu ortaya çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları yasa tasarısı için STK'lardan görüş alındı mı ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ülkelerin turizm gelirleri sıralaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
F-35'ler 6 yılda 10 kazaya karıştı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz müzisyen Mine Ayman
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
15:10
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/natoda-filistin-israil-catlagi-14-nato-uyesi-filistini-taniyor-18-ulke-tanimiyor-1084384372.html
NATO’da Filistin-İsrail çatlağı: 14 NATO üyesi Filistin'i tanıyor, 18 ülke tanımıyor
NATO’da Filistin-İsrail çatlağı: 14 NATO üyesi Filistin'i tanıyor, 18 ülke tanımıyor
Sputnik Türkiye
NATO üyesi de olan bazı Avrupa ülkeleri Filistin'i resmen tanıdı. Üye olmamasına karşılık NATO karargahında temsilciliği bulunan İsrail’e karşı NATO üyesi... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T14:09+0300
2024-05-31T14:09+0300
türkiye
nato
nato zirvesi
nato liderler zirvesi
nato üyeliği
israil
israil-filistin
filistin
filistin yönetimi
filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/15/1078684711_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0b47481c816e16f5fc98fb1c8434a8e.jpg
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının artarken, bu saldırılar NATO üyesi ülkeler arasında ayrışmaya neden oldu. Temmuz ayında ABD’de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi’nde gündeme gelmesi öngörülüyor.Sputik’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye zirve genelinde ve ikili görüşmelerde İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayacak. Türkiye, Gazze’nin işgal edilmesinin, sivillerin hedef alınması gibi konuların bölgeye güvenliğine tehdit oluşturduğunun vurgulanması bekleniyor.İsrail NATO kapsamında stratejik ortak statüsünde yer alıyor. İsrail NATO'nun üyesi olmamasına rağmen NATO karargâhında temsilciliği bulunuyor. 2016 yılında tüm üyelerinin onayı ile NATO Karargâhında daimi temsilcilik açmıştı. İsrail bu ofis aracılığı ile NATO'nun askeri tatbikat ve faaliyetler dışındaki işbirliği mekanizmalarına katılmasına onay verilmiş oldu.Hangi NATO üyeleri Filistin’in tanıyorNATO üyesi olan Türkiye, Arnavutluk, İspanya, Bulgaristan, Çekya, İzlanda, İsveç, Macaristan, Norveç, Polonya, Karadağ, Slovenya, Slovakya, Romanya çeşitli tarihlerde Filistin Devletini resmen tanıdı.Hangi NATO üyeleri Filistin'i tanımıyorABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor.145 ülke tanıyorBirleşmiş Milletler üyesi olan 193 üyesinden 145'i Filistin'i devlet olarak tanırken 48 ülke Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Filistin’i tanımayan ülkelerin başından ABD gelirken, bu ülkelerin Gazze krizi sırasında İsrail'i destekleyen açıklamaları bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html
türkiye
israil
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/15/1078684711_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_927aeb584d5aad3e9da9be09498a5477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hangi ülkeler nato üyesi,hangi nato üyesi ülkeler filistin'i tanıyor,filistini tanıyan ülkeler,hangi ülkeler filistini tanımıyor,natoda filistin çatlağı,nato liderler zirvesi ne zaman,nato liderler zirvesinde filistin için ne konuşuludu
hangi ülkeler nato üyesi,hangi nato üyesi ülkeler filistin'i tanıyor,filistini tanıyan ülkeler,hangi ülkeler filistini tanımıyor,natoda filistin çatlağı,nato liderler zirvesi ne zaman,nato liderler zirvesinde filistin için ne konuşuludu

NATO’da Filistin-İsrail çatlağı: 14 NATO üyesi Filistin'i tanıyor, 18 ülke tanımıyor

14:09 31.05.2024
© Sputnik / Алексей ВитвицкийNATO protesto Brüksel
NATO protesto Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
NATO üyesi de olan bazı Avrupa ülkeleri Filistin'i resmen tanıdı. Üye olmamasına karşılık NATO karargahında temsilciliği bulunan İsrail’e karşı NATO üyesi ülkelerin Filistin'i tanıması görüş ayrılığı olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında gerçekleşecek liderler zirvesinde de konunun gündeme gelmesi öngörülüyor.
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının artarken, bu saldırılar NATO üyesi ülkeler arasında ayrışmaya neden oldu. Temmuz ayında ABD’de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi’nde gündeme gelmesi öngörülüyor.
Sputik’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye zirve genelinde ve ikili görüşmelerde İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulayacak. Türkiye, Gazze’nin işgal edilmesinin, sivillerin hedef alınması gibi konuların bölgeye güvenliğine tehdit oluşturduğunun vurgulanması bekleniyor.
İsrail NATO kapsamında stratejik ortak statüsünde yer alıyor. İsrail NATO'nun üyesi olmamasına rağmen NATO karargâhında temsilciliği bulunuyor. 2016 yılında tüm üyelerinin onayı ile NATO Karargâhında daimi temsilcilik açmıştı. İsrail bu ofis aracılığı ile NATO'nun askeri tatbikat ve faaliyetler dışındaki işbirliği mekanizmalarına katılmasına onay verilmiş oldu.

Hangi NATO üyeleri Filistin’in tanıyor

NATO üyesi olan Türkiye, Arnavutluk, İspanya, Bulgaristan, Çekya, İzlanda, İsveç, Macaristan, Norveç, Polonya, Karadağ, Slovenya, Slovakya, Romanya çeşitli tarihlerde Filistin Devletini resmen tanıdı.

Hangi NATO üyeleri Filistin'i tanımıyor

ABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

145 ülke tanıyor

Birleşmiş Milletler üyesi olan 193 üyesinden 145'i Filistin'i devlet olarak tanırken 48 ülke Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Filistin’i tanımayan ülkelerin başından ABD gelirken, bu ülkelerin Gazze krizi sırasında İsrail'i destekleyen açıklamaları bulunuyor.
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
22 Mayıs, 09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала