https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/-ankaragucu-teknik-direktoru-emre-belozoglu-canlari-sag-olsun-demeyecegim--1083586650.html

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Canları sağ olsun demeyeceğim

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Canları sağ olsun demeyeceğim

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Belözoğlu kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili 'Herkesin annesi var... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T23:59+0300

2024-05-07T23:59+0300

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spor

emre belözoğlu

mke ankaragücü

beşiktaş

küfür etmek

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu oyunlarının karşılığını alamadıklarını söyledi.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını belirtti.Bundan sonraki süreçte ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren Belözoğlu, "İki ayaklı maçlar sonunda Ankaragücü ne yazık ki oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Takımım adına üzgünüm. Oyuncu grubunun tek yapması gereken Ankaragücü camiasına yakışır şekilde ligde kalarak sezonu bitirmek. Beşiktaş'ı tebrik ederim" diye konuştu.Finali hak eden taraf olduklarını vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:Beşiktaş'ın orta saha merkezinin çok güçlü olduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyunun kurulumunu bekler üzerinden savunma arkasına koşularla ya da diğer bağlantılarla yapmaya çalıştık. Merkezde bazen doğaçlama oyuncuların kendi tercihi olabiliyor. Bu da benim sorumluluğum. Bir mağlubiyeti bir oyuncu üzerine hiçbir zaman yüklemem" değerlendirmesinde bulundu.Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan Çankaya'ya edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ziraat-turkiye-kupasinda-besiktas-finale-yukseldi-1083585795.html

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emre belözoğlu, mke ankaragücü, beşiktaş, küfür etmek