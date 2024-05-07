https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/-ankaragucu-teknik-direktoru-emre-belozoglu-canlari-sag-olsun-demeyecegim--1083586650.html
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Canları sağ olsun demeyeceğim
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Canları sağ olsun demeyeceğim
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Belözoğlu kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili 'Herkesin annesi var... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T23:59+0300
2024-05-07T23:59+0300
2024-05-08T00:01+0300
spor
emre belözoğlu
mke ankaragücü
beşiktaş
küfür etmek
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu oyunlarının karşılığını alamadıklarını söyledi.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını belirtti.Bundan sonraki süreçte ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren Belözoğlu, "İki ayaklı maçlar sonunda Ankaragücü ne yazık ki oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Takımım adına üzgünüm. Oyuncu grubunun tek yapması gereken Ankaragücü camiasına yakışır şekilde ligde kalarak sezonu bitirmek. Beşiktaş'ı tebrik ederim" diye konuştu.Finali hak eden taraf olduklarını vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:Beşiktaş'ın orta saha merkezinin çok güçlü olduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyunun kurulumunu bekler üzerinden savunma arkasına koşularla ya da diğer bağlantılarla yapmaya çalıştık. Merkezde bazen doğaçlama oyuncuların kendi tercihi olabiliyor. Bu da benim sorumluluğum. Bir mağlubiyeti bir oyuncu üzerine hiçbir zaman yüklemem" değerlendirmesinde bulundu.Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan Çankaya'ya edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ziraat-turkiye-kupasinda-besiktas-finale-yukseldi-1083585795.html
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emre belözoğlu, mke ankaragücü, beşiktaş, küfür etmek
emre belözoğlu, mke ankaragücü, beşiktaş, küfür etmek
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:59 07.05.2024 (güncellendi: 00:01 08.05.2024)
Beşiktaş'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Belözoğlu kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili 'Herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarları evlerine gittiğinde annelerinin ellerini öpebilirler. Ben bu ülke için 100'den fazla A Milli Takım forması giydim. Canları sağ olsun demeyeceğim" açıklamasını yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu oyunlarının karşılığını alamadıklarını söyledi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını belirtti.
Bundan sonraki süreçte ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren Belözoğlu, "İki ayaklı maçlar sonunda Ankaragücü ne yazık ki oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Takımım adına üzgünüm. Oyuncu grubunun tek yapması gereken Ankaragücü camiasına yakışır şekilde ligde kalarak sezonu bitirmek. Beşiktaş'ı tebrik ederim" diye konuştu.
Finali hak eden taraf olduklarını vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:
"Devamlı dibi yaşayıp oyunun karşılığını alamayıp oyunculara bunu anlatmak kolay değil. Bu sezonun sabırsızlıkla bitmesini bekliyorum. Benim için çok yorucu bir sene oldu. Devamlı oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışmak onlar için de kolay değil. Oyunlarının karşılığını alamıyorlar ama futbol böyle bir oyun. Skor almak, geldiği zaman pozisyonu değerlendirmek gerekiyor. Bence finali hak eden taraftık."
Beşiktaş'ın orta saha merkezinin çok güçlü olduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyunun kurulumunu bekler üzerinden savunma arkasına koşularla ya da diğer bağlantılarla yapmaya çalıştık. Merkezde bazen doğaçlama oyuncuların kendi tercihi olabiliyor. Bu da benim sorumluluğum. Bir mağlubiyeti bir oyuncu üzerine hiçbir zaman yüklemem" değerlendirmesinde bulundu.
Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan Çankaya'ya edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Benim sözlerimin bu ülkede çok değeri var ya da yok bilmiyorum herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarları evlerine gittiğinde annelerinin ellerini öpebilirler. Ben bu ülke için 100'den fazla A Milli Takım forması giydim. Canları sağ olsun demeyeceğim ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler."